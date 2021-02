Atalanta – Napoli è la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia e si disputa alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo dopo che l'andata al ‘Maradona' di Napoli è finita a reti inviolate. Dovendo qualificarsi una delle due squadre, a fine tempi regolamentari, in caso di parità, si andrà ai supplementari e – eventualmente – ai rigori. La partita è trasmessa in chiaro sulla Rai, sul canale Rai Uno ed in contemporanea anche sul canale RaiSport (canale 57). Visibile a tutti senza alcun pagamento, chi vuole può seguire l'incontro anche in streaming. In diretta online basta collegarsi alla piattaforma Rai, RaiPlay, e aprire lo streaming. Anche in questo caso, gratuito e visibile per tutti.

Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Gosens, De Roon, Freuler, Sutalo; Pessina; Muriel, Zapata. All.: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All.: Gattuso.