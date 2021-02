Napoli – Atalanta è la seconda partita della semifinali di Coppa Italia. La gara di andata è in programma alle ore 20.45 oggi mercoledì 3 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il Napoli, qualificatosi. Nel Napoli rimangono indisponibili Fabian Ruiz e Mertens che non fanno parte del gruppo mentre Osimhen sta ancora recuperando la migliore forma dopo l'infortunio e il periodo post covid. Nell'Atalanta c'è il rientro di Romero al centro della difesa, dopo che ne è stata accertata la falsa positività al Coronavirus, con Toloi e Djimsiti. Si rivede in gruppo anche Gosens dopo la squalifica in campionato contro la Lazio. Sono due i calciatori a rischio squalifica bel Napoli: Lozano e Mario Rui. Occhio quindi ai cartellini gialli. Sono tre i big a rischio, invece, nell'Atalanta: Ilicic, Romero e Malinovskyi.

Il signor Fabbri di Ravenna è il direttore di gara designato per il match e sarà coadiuvato da Ranghetti e Imperiale in qualità di assistenti. Il quarto uomo è Mariani, mentre al Var c'è Banti e all'Avar Giallatini.