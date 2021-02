Napoli-Atalanta è l'andata della semifinale di Coppa Italia che si gioca questa sera, ore 20.45, allo stadio Maradona (ritorno previsto per il 10 febbraio a Bergamo). La partita verrà trasmessa in diretta TV sulla Rai. A dirigere il match sarà l'arbitro Fabbri di Ravenna (assistenti Ranghetti e Imperiale; quarto uomo Mariani; Var e Avar con Banti e Giallatini). La vincente del doppio confronto sfiderà nel big dell'Olimpico per il trofeo Inter o Juventus che martedì sera si sono affrontate nel primo round dell'altra semifinale in tabellone (1-2 per i bianconeri). In stagione c'è un solo precedente ed è favorevole ai partenopei che in campionato – nella girone di andata – hanno battuto per 4-1 la squadra di Gasperini.

Coppa Italia, la probabile formazione del Napoli contro l'Atalanta

La novità nel Napoli è rappresentata dalla scelta del modulo adottato da Gattuso e dal modo in cui adatterà i calciatori a disposizione. Difesa a tre, almeno in partenza, con i centrali Manolas, Maksimovic, Koulibaly. I due esterni a tutta fascia saranno, Di Lorenzo e Hysaj. Centrocampo imperniato sulla coppia Bakayoko-Demme. In attacco Lozano sarà la punta centrale, sostenuto da Politano e Insigne. Osimhen parte dalla panchina.

Napoli (3-4-3): Ospina; Manolas, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, L. Insigne. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Rrahmani, Mario Rui, Ghoulam, Lobotka, Elmas, Zielinski, Osimhen, Cioffi, Petagna.

La probabile formazione dell'Atalanta contro il Napoli

Nell'Atalanta torna in campo Romero dopo essere stato costretto allo stop per il caso di falsa positività al Covid. Si sistemerà in difesa accanto a Toloi e Djimsiti. Maehle, De Roon, Freuler, Gosens saranno i 4 di centrocampo con Pessina in posizione più avanzata alle spalle di Ilicic e Zapata.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. Allenatore: Gasperini. A disposizione: F. Rossi, Gelmi, Caldara, Scalvini, Gyabuaa, Ghislandi, Pasalic, Ruggeri, Miranchuk, Malinovskyi, Lammers, Muriel.

I calciatori in diffida che rischiano di saltare il ritorno in Coppa Italia

Nell'andata della semifinale di Coppa Italia l'Atalanta dovrà fare a meno di Palomino (squalificato). Attenzione alle ammonizioni, sono cinque i calciatori in diffida che in caso di altro cartellino giallo saltano il ritorno. Si tratta di Lozano e Mario Rui per gli azzurri; Ilicic, Malinovskyi e Romero per i bergamaschi.