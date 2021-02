Atalanta-Napoli è la seconda semifinale di andata di Coppa Italia 2020-2021. La partita si gioca oggi allo stadio ‘Maradona' alle ore 20.45. La gara di ritorno è prevista in calendario per mercoledì 10 febbraio al Gewiss Stadium di Bergamo. Entrambe le gare verranno trasmesse in diretta TV sulla Rai. I bergamaschi sono arrivati al doppio confronto che dà accesso alla finalissima dell'Olimpico per il trofeo battendo la Lazio mentre i partenopei – che sono i detentori in carica del titolo – hanno superato lo Spezia.

Perché il primo match si disputa in casa dei partenopei? Come già accaduto in occasione proprio di Inter-Juventus, il motivo è da ricercare nel regolamento: il club che in tabellone ha il numero più basso – ossia che ha chiuso lo scorso campionato con un piazzamento migliore – ha il beneficio di giocare l'incontro di ritorno tra le mura amiche.

La vincente tra le squadre di Gasperini e Gattuso contenderà il trofeo all'Inter oppure alla Juventus, protagoniste dell'altra semifinale. Tre le fila degli orobici mancherà Palomino, squalificato per un turno dopo l'espulsione contro la Lazio. Ilicic, Malinovskyi, Romero sono i calciatori in diffida. Non ci sono squalificati né diffidati tra gli azzurri.

Tra Napoli e Atalanta si qualificherà per la finale è la squadra che, dopo il match di ritorno, ha realizzato il maggior numero di gol nel doppio confronto. In caso di parità nel numero totale delle reti si farà riferimento al maggior numero di reti realizzate in trasferta. Qualora dovesse risultare pari anche questo ulteriore dato numerico, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti: in caso di parità con gol (1-1, esempio), le reti realizzate in trasferta valgono doppio premiando con l'accesso alla finale la formazione che gioca fuori casa. In caso di parità ulteriore si passa ai calci di rigore.

In campionato Atalanta e Napoli si sono incontrati finora una sola volta: il 17 ottobre scorso al ‘Maradona' con risultato di 4-1 in favore dei partenopei grazie alle reti (tutte nel primo tempo) di Lozano (doppietta), Politano e Osimhen. A proposito di Serie A, tra i due match di Coppa Italia ci sono in calendario il match in casa con il Torino per i nerazzurri (sabato 6 febbraio alle 15) mentre la squadra di Gattuso sarà in trasferta a Marassi contro il Genoa (sabato 6 febbraio alle 20.45).

Napoli-Atalanta, dove vederla in TV

Napoli-Atalanta verrà trasmessa in diretta TV, in chiaro per tutti e in esclusiva su Rai Due. L'emittente di Stato, infatti, detiene i diritti per l'intera competizione. Fischio d'inizio alle 20.45 accompagnato dalla telecronaca e dal commento tecnico che scandiranno il racconto della partita. Su Rai Sport (canale 57) andrà in onda tutta la parte del post gara dedicata alle interviste e agli approfondimenti con i protagonisti.

Dove vedere in streaming Napoli-Atalanta di Coppa Italia

Napoli-Atalanta andrà in onda anche in diretta streaming. Per vederla non sarà necessario pagare alcun ticket perché il servizio offerto dalla TV di Stato è gratuito. Servirà però collegarsi alla piattaforma on-line di Rai Play attraverso i consueti dispositivi fissi (pc, smart tb) o mobili (notebook, smartphone, tablet).