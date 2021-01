Il tabellone di Coppa Italia si sta delineando grazie alle ultime partite disputate. Al momento, ne manca solamente una: Napoli-Spezia, in programma questa sera alle 20.45 allo stadio ‘Diego Armando Maradona', in una partita a eliminazione diretta, l'ultimo quarto di finale in tabellone. La vincente della gara affronterà l'Atalanta, reduce dal successo contro la Lazio. L'altra semifinale già stabilita sarà Inter-Juventus. Con i bianconeri vittoriosi sulla SPAL, il derby d'Italia si disputerà – come l'altra semifinale – non più con la formula secca ma con due partite, di andata e ritorno.

Le date delle gare sono già state stabilite. Inter-Juventus si disputa il 2 e il 9 febbraio 2021, la prima gara (andata) a Milano allo Stadio San Siro, la seconda (ritorno) all'Allianz Arena di Torino. In caso di totale parità tra le due squadre a fine match di ritorno si disputeranno i tempi supplementari e poi, se persisterà ancora l'equilibrio, i calci di rigore per decidere chi si aggiudicherà l'accesso in finale.

Ma perché la Juventus ha il diritto di disputare la partita di ritorno in casa e l'andata in trasferta? Nessuna alchimia particolare o decisione presa a vantaggio o a svantaggio di nessuno. E' lo stesso regolamento della Coppa Italia ad imporlo e averlo deciso da tempo. Infatti, nelle semifinali in caso di confronto di squadre di Serie A, tra teste di serie, chi ha il numero in tabellone più basso – ovvero chi ha concluso la passata stagione meglio – ha il diritto di giocarsi il match di ritorno sul proprio campo, con la gara d'andata in trasferta.

E' per questo che il prossimo 2 febbraio il primo match tra Inter e Juventus si giocherà a San Siro e il 9 febbraio, data prevista per il ritorno di semifinale, si giocherà all'Allianz Arena. Lo stesso accadrà nella seconda semifinale ancora tutta da stabilire. Si sa già che l'Atalanta – nel caso incontrasse il Napoli – giocherà prima a Bergamo e poi al ‘Maradona'. In caso di qualificazione dello Spezia, invece, tutto si ribalterà dando spazio al sorteggio. Ma si saprà solamente dopo l'ultimo atto dei quarti di finale, in programma questa sera a Napoli dove alle 20.45 la squadra di Gattuso sfiderà lo Spezia in una partita a eliminazione diretta.