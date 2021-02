Né vinti, né vincitori. Si decide tutto a Bergamo. Si chiude con un pareggio per 0-0 la semifinale di andata della Coppa Italia 2020/2021 tra Napoli e Atalanta. Allo stadio Diego Armando Maradona la gara non è particolarmente bella e le squadre di Rino Gattuso e Gian Piero Gasperini non riescono mai ad essere incisive in zona gol. Se nella prima parte qualche folata offensiva in pieno stile atalantino si è vista, nella ripresa i ritmi sono calati in maniera vertiginosa e ne è uscito un pareggio che lascia tutto aperto.

Gattuso ha spiazzato tutti con un Napoli a specchio con la Dea nel modulo tattico ma c'è qualche problema di interpretazione in questo modulo poco usato da parte dei calciatori azzurri e così i ragazzi di Gasperini, con i loro automatismi ben oliati, creano diverse situazioni pericolose dalle parti di Ospina. Muriel, Zapata, Pessina e Toloi hanno sui loro piedi i palloni del vantaggio ma sono poco precisi nella finalizzazione.

Nella ripresa non ci sono stati grandissimi sussulti e l'unico momento in cui la tensione è salita si è trattato di un infortunio: una pallonata ha colpito Diego Demme al volto: grande spavento per il centrocampista tedesco che, però, dopo essere stato sostituito, viene visitato dai medici e torna a vedere la fase finale del match in panchina con i compagni. Sia il Napoli che l'Atalanta, nel secondo tempo, quando hanno capito di non poterla vincere hanno pensato soprattutto a non prenderla in vista della sfida di ritorno.

Il tabellino di Napoli-Atalanta

RETI: /

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Demme (67′ Elmas), Bakayoko, Hysaj; Politano (67′ Petagna), Lozano (82′ Osimhen), Insigne (67′ Zielinski). Allenatore: Gattuso.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina (73′ Pasalic); Muriel (73′ Ilicic), Zapata (80′ Lammers). Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Michael Fabbri.