Momento di paura nel corso del secondo tempo della semifinale di andata della Coppa Italia 2020/2021 tra Napoli e Atalanta. Diego Demme si è accasciato al suolo per un paio di minuti dopo un colpo alla testa per una fortissima pallonata di Marteen de Roon ma dopo le cure dei sanitari la situazione è migliorata. Il centrocampista del Napoli, a palla lontana, ha accusato un problema di equilibrio ed è caduto al suolo: i calciatori della Dea si sono fermati e i suoi compagni hanno subito chiamato il soccorso dello staff medico per verificare le condizioni di salute del classe 1991. Demme non ha perso conoscenza ma ha avuto la necessità della barella per essere trasportato a bordo campo per ricevere le cure. Subito cambio per il calciatore del Napoli: al suo posto Gennaro Gattuso ha mandato in campo Eljif Elmas.

Secondo quanto riportato da Raiuno nel corso della telecronaca del match, il centrocampista che indossa la maglia numero 4 dello scorso anno sta bene, è cosciente, e sta facendo degli accertamenti all'interno dell'ambulanza ma non ci sarà bisogno di andare in ospedale. Dopo gli accertamenti Diego Demme è tornato in panchina dai suoi compagni per vedere il resto del match con il ghiaccio sul volto. Un'immagine che conforta i tifosi partenopei e quanti hanno visto la scena in diretta.

Il centrocampista tedesco era stato il calciatore azzurro che meglio aveva figurato fino a quel momento per questo suo modo di combattere e di non mollare mai un pallone: Demme, nonostante l'inedito schieramento tattico del Napoli di stasera, ha provato farsi valere sia nel recupero che in impostazione ma non ha trovato molto aiuto. Il numero 4 ha avuto la migliore occasione da gol del Napoli della prima frazione ma il suo tiro è stato deviato da un difensore dell'Atalanta ed è terminato in calcio d'angolo.