Atalanta-Fiorentina semifinale di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: le formazioni di Gasperini e Italiano

Atalanta-Fiorentina è l'atto finale della semifinale di Coppa Italia dopo l'andata finita 1-0 per i viola. Si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo alle 21:00. Gasperini punta l'all-in su Scamacca, Italiano si gioca la carta Belotti.

A cura di Alessio Pediglieri

Atalanta-Fiorentina è la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia 2023-2024 e si giocherà a Bergamo, a partire dalle 21:00 al Gewiss Stadium e sarà trasmessa in TV e in streaming in chiaro dalla Rai.

Sia l'Atalanta sia la Fiorentina stanno vivendo un finale di stagione ad alta gradazione emotiva, in corsa ancora su tre fronti. I nerazzurri in Europa League e per rinsaldare la presenza nel prossimo anno nelle Coppe, la Viola soprattutto per bissare la finale di Conference dell'anno passato. In tutto questo, si incastra la semifinale di Coppa Italia, ultimi 90 minuti per conquistare il pass in finale, in programma allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 15 maggio.

Con il successo per 1-0 dell'andata, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha a disposizione due risultati su tre per portare a casa la qualificazione e meritarsi Roma ma non sarà assolutamente facile vista l'Atalanta di questo periodo in ottima forma psicofisica e capace sicuramente di far valere il fattore campo. Tutto estremamente incerto, dunque: si riparte dall'eurogoal di Mandragora ma si attendono i classici fuochi d'artificio perché passerà chi segnerà di più (il gol in trasferta non valgono doppio).

Partita: Atalanta-Fiorentina

Dove: Gewiss Stadium (Bergamo)

Quando: mercoledì 24 aprile 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Canale 5 (in chiaro)

Diretta Streaming: Mediaset Infinity (in chiaro)

Partita: gara di ritorno (Coppa Italia)

Atalanta-Fiorentina, dove vederla in diretta TV

Atalanta-Fiorentina si gioca questa sera alle 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo e deciderà quale sarà la finalista per Roma in Coppa Italia. La partita è in esclusiva Mediaset e in TV si potrà seguire senza costi aggiuntivi e in chiaro per tutti su Canale 5.

Dove vedere Atalanta-Fiorentina in diretta streaming

La semifinale di ritorno, tra Atalanta e Fiorentina, dopo l'1-0 dell'andata a favore dei viola, sarà ancora una volta all'insegna del massimo equilibrio. Per seguirla in streaming in diretta basterà collegarsi – senza costi e visibile per tutti – sul portale Mediaset, Infinity e accedere allo streaming di Canale 5.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

Atalanta-Fiorentina si gioca alle 21:00 e vedrà Gasperini dover ribaltare la sconfitta di misura rimediata al Franchi contro una Fiorentina che sogna la finale di Coppa Italia. Per la Dea, in difesa dovrebbe ritornare Djimisiti mentre in mediana sarà il turno di Hateboer che prende il posto dell'infortunato Holm. In attacco si dovrà puntare nuovamente su Scamacca, che non ha giocato in campionato e che avrà di fianco uno tra Lookman e Touré. Italiano, invece, rilancia molti titolari a riposo nella trasferta dell'Arechi contro la Salernitana, tra cui Belotti che guida l'attacco viola. Anche Nico Gonzalez, Beltran e Kouamé, dovrebbero partire dal 1′ dietro al Gallo nel trio di trequartisti. Bomber Mandragora dovrebbe ripresentarsi in mediana.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopemeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano