Inter – Juventus è la prima partita della semifinali di Coppa Italia. La gara di andata è in programma alle ore 20.45 oggi martedì 2 febbraio allo stadio San Siro di Milano. L'Inter, qualificatasi dopo la movimentata partita dei quarti contro il Milan, vuole replicare il successo ottenuto sulla Juventus in campionato quando, circa due settimane fa, si è imposto per 2-0 sulla formazione bianconera. Conte, però, deve fare i conti con assenze importanti: mancano Hakimi e Lukaku entrambi squalificati dopo le ammonizioni rimediate durante il match contro i rossoneri.

Sarà Sanchez a prendere il posto del belga in attacco. La Juventus di Pirlo, che ai quarti di finale si è imposta sulla Spal per 4-0, non può contare sull'infortunato Dybala e si affida alla coppia d'attacco Ronaldo-Kulusevsky. L'inter, in vista della semifinale di ritorno, deve fare attenzione ai diffidati che, in questa fase finale della competizione, possono pesare. Sono 6 i diffidati neroazzurri – Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Sanchez, Vidal e Skriniar – che, in caso di ammonizione, salterebbero la gara di ritorno allo Juventus Stadium di Torino.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Demiral, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

INTER (3-5-2): Handanovič; Škriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozović, Gagliardini, Young; Lukaku, Martínez. Allenatore: Antonio Conte.

Dove vedere Inter – Juventus in TV

La semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus sarà trasmessa in diretta TV in chiaro sulla Rai , che ditiene i diritti della competizione, sul canale Rai Uno. Nel post-partita, sul Rai Sport (canale 57) ci saranno approfondimenti ed interviste ad allenatori e calciatori.

Dove vedere Inter – Juventus in streaming

Oltre alla trasmissione in chiaro in TV, il match tra i neroazzurri e i bianconeri sarà visibile in diretta streaming su pc sulla piattaforma Raiplay o da tablet e smartphone tramite l'app RaiPlay.