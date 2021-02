La Coppa Italia 2021 è entrata nel vivo. Siamo entrati nella fase calda del massimo torneo nazionale, dove le squadre più forti si contenderanno la finale di questa edizione con la classica formula oramai consolidata nel tempo, pur se a porte chiuse e senza pubblico negli stadi. Match secchi ad eliminazione diretta fino alle semifinali, dove le squadre qualificate si giocano il tutto per tutto con due gare di andata e ritorno, fino alla finale.

Ma quando e dove si giocherà la finale di Coppa Italia 2021? La data della finale è sancita ad inizio torneo, ed è fissata al 19 maggio 2021. La finale di Coppa Italia si può disputare indistintamente sia allo Stadio Olimpico di Roma, impianto deputato per la partita, sia in ogni altra sede che la Lega deciderà di scegliere. La data è però sancita ad inizio torneo, in fase di programmazione dei calendari ed è fissata al 19 maggio 2021.

Finale Coppa Italia 2021: data e orario

La 74a edizione della Coppa Italia è iniziata lo scorso 22 settembre 2020, in piena pandemia di coronavirus. Un calendario difficile, in cui la Lega ha dovuto inserire le partite necessarie per mantenere inalterata la formula oramai tradizionale in cui si disputano gare a eliminazione diretta fino alle semifinali quando entrano in gioco le big e le teste di serie. La conclusione naturale del torneo sarà il prossimo 19 maggio 2021, in una gara unica alle 21.00. In caso di parità al 90′ si passerà ai tempi supplementari e- se ci fosse ulteriore parità – ai calci di rigore. Solamente come pro forma si passerà all'estrazione per decidere quali delle due squadre finaliste giocherà la finale in casa.

Dove si gioca la finale di Coppa Italia 2021

"In linea di principio allo Stadio Olimpico di Roma, o in altra sede individuata, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio di Lega". Questo recita il regolamento sottoscritto dai partecipanti e approvato in Federazione. Dunque, in linea di massima la sede e lo stadio sono già stabilite: Roma, con cornice lo Stadio Olimpico. Ma non è una scelta scontata perché quest'anno si sta delineando la possibilità di giocar la finale altrove, precisamente allo Stadio San Siro di Milano. Così fosse, sarebbe un ritorno della Coppa Italia al ‘Meazza' dopo 14 anni, visto che l'ultima edizione milanese risale alla stagione 2007/2008. A deciderlo sarà la Lega – a prescindere dalle squadre che si qualificheranno. Ovviamente, in ogni caso, causa protocolli anti Covid-19, la finale si disputerà a porte rigorosamente chiuse.