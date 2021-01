Quante sostituzioni si possono effettuare nel corso di una partita di Serie A e Coppa Italia? Quante sono le interruzioni che gli allenatori possono sfruttare per operare dei cambi e cosa succede in caso di tempi supplementari in Coppa Italia? Il regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio parla chiaro e fissa i limiti per le squadre, tenendo conto anche delle novità relative al perdurare dell'emergenza epidemiologica.

Quante sostituzioni si possono effettuare in Serie A

Alla luce del perdurare dell’emergenza epidemiologica legata al Covid, l’IFAB, ovvero l'organo internazionale che si occupa delle modifiche e delle innovazioni delle regole del calcio, ha deciso di estendere l'emendamento temporaneo della Regola 3 del gioco, con la possibilità di utilizzare il numero massimo di 5 sostituzioni a tutte le competizioni da completare entro il 31 luglio 2021. Su richiesta della Lega Nazionale Professionisti Serie A dunque la FIGC ha deciso di confermare nel regolamento per la stagione 2020/2021la possibilità per tutte le squadre di ricorrere a 5 sostituzioni, con due cambi in più dunque rispetto al passato.

Le cinque sostituzioni nel corso delle partite della Serie A possono essere effettuate in un massimo di tre tranche, oltre all'intervallo previsto tra i due tempi di gioco. Le panchine dunque non possono richiamare l'attenzione dell'arbitro e dei suoi collaboratori per una sostituzione più di tre volte, per inserire forze fresche in campo.

Quanti cambi si possono effettuare in Coppa Italia e cosa succede in caso di supplementari

Anche nel corso delle partite di Coppa Italia, ogni squadra può effettuare al massimo cinque sostituzioni. L'unica differenza rispetto al campionato, riguarda i supplementari e le interruzioni che i tecnici possono sfruttare per i cambi. Nel caso in cui la partita finisca all'extra-time, ogni squadra può sfruttare una quarta interruzione oltre quelle previste tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare. Il tutto però solo nel caso in cui al termine dei tempi regolamentari siano stati sostituiti meno di cinque calciatori.

A proposito di Coppa Italia e tempi supplementari, è clamoroso quanto accaduto in occasione del confronto tra Roma e Spezia valido per gli ottavi. La formazione di casa infatti, ha rispettato le regole relative alle interruzioni, ma non quelle sul numero dei cambi. 6 le sostituzioni effettuate dai capitolini, che dopo la sconfitta in campo, sono stati dunque puniti anche dal Giudice sportivo con la sconfitta a tavolino.