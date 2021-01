La Coppa Italia entra nel vivo con i quarti di finale, che si disputeranno tra martedì 26 e giovedì 28 gennaio. Quattro gare a eliminazione diretta. In ordine cronologico si disputeranno Inter-Milan (26/1), Atalanta-Lazio e Juventus-Spal (27/1) e Napoli-Spezia (28/1). Tutte e otto queste squadre ovviamente sperano di passare il turno, ma devono anche fare i conti con i cartellini che possono avere un peso importante per le semifinali, in programma a febbraio (3 e 10), e per la finalissima che si disputerà all'Olimpico di Roma il 19 maggio.

Squalificati e diffidati: il regolamento della Coppa Italia 2021

In questa prima fase il regolamento della Coppa Italia per diffide e squalifiche è molto chiaro. Dopo la prima ammonizione si va subito in diffida, mentre dopo il secondo cartellino giallo si riceve un turno di squalifica. Dopo i primi quattro turni è previsto un azzeramento delle sanzioni pendenti, per favorire l'equità tra le squadre entrate in gioco nei primi turni e le teste di serie. L'azzeramento delle diffide dopo i quarti di finale, chiesto dalla Lega Serie A alla Federcalcio, non è stato invece confermato. Le diffide accumulate dagli ottavi di finale in poi resteranno dunque valide fino alla finale.

Per fare un esempio pratico. Sia il Milan che all'Inter hanno dei calciatori diffidati, che hanno ricevuto un cartellino giallo, nel rispettivo ottavo di finale. E dunque in caso di passaggio del turno se venissero ammoniti Kessié o Hakimi salterebbero la semifinale di andata, contro la Juventus o la Spal.

Diffidati Coppa Italia 2020/2021