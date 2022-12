Le luminarie a Roma e nel Lazio a Natale 2022: dove trovare le luci più belle Torna la magica atmosfera natalizia con luminarie e luci d’artista a Roma e nel Lazio: scopriamo i più famosi ed imperdibili del 2022.

A cura di Beatrice Tominic

Lo spettacolo di luci all’Orto Botanico, da Facebook "Incanto di Luci"

Sono loro che, accese da dicembre per tutto il periodo festivo, riescono a donare la magia al periodo natalizio, rivestendo città, borghi e paesi. Moltissimi turisti e turiste ogni anno si riversano nella capitale per assistere alla favola di Roma vestita a festa, ma non è l'unico posto nel Lazio che viene avvolto dalle luci natalizie: famose per le loro attrazioni luminose anche Ariccia e Gaeta, nel territorio dei Castelli Romani l'una e lungo la costa pontina l'altra.

Moltissimi anche i mercatini natalizi che, come ogni anno, tornano durante questa stagione: bancarelle cariche di cibo e oggetti natalizi vengono allestiti nelle strade di Roma, ma anche nei vari borghi del Lazio: è possibile trovarne almeno uno in ogni provincia. E per chi ha più voglia di mettersi in viaggio, passando una giornata indimenticabile, la Ferrovia dei Parchi ha organizzato nuovi tour a bordo dei suoi treni storici con soste in paesini abruzzesi con centri invasi da mercatini e musica natalizia. Molti i centri città che ospitano luminarie e luci d'artista: che siate a Roma o meno, spettacoli simili sono davvero imperdibili.

Luci natalizie a Roma: le vie della capitale vestite a festa

A differenza degli scorsi anni, non tutto il centro città di Roma riesce ad essere illuminato: a causa di un bando mal riuscito, alcune zone, anche del centro, resteranno spente nel periodo festivo. Diversamente, però, altre risplenderanno come gli anni scorsi. È il caso delle vie del Tridente, da via del Corso a via Condotti, fino alla magica piazza di Spagna dove, grazie soprattutto ai ricchi sponsor, è possibile trovarsi immersi in uno spettacolo di luci.

Leggi anche Luminarie di Ariccia 2022, orari e costi al Parco delle Favole Incantate per Natale

Spelacchio che illumina piazza Venezia

Sono lampadine a basso consumo alimentate da impianto fotovoltaico quelle che illuminano il famoso Spelacchio, a piazza Venezia. Illuminata, come ogni anno, anche piazza San Pietro. Ma queste non sono le uniche luci pronte a stupirvi nell'Urbe.

Incanto di Luce all'Orto Botanico di Roma

Foto da Instagram.

Una grande iniziativa nel cuore della città è quella organizzata quest'anno dall'Orto Botanico di Roma, un viaggio sensoriale con uno spettacolo di luci accompagnato da musica di sottofondo nei giardini più affascinanti della città. Incanto di Luce all'Orto Botanico prevede un percorso che permette di immergersi nel bosco di bambù e nel giardino giapponese con i fiori di loto illuminati. Secondo quanto constatato dagli organizzatori, sono necessari almeno 90 minuti per l'intera visita. Durante la visita, inoltre, è possibile mangiare o bere qualcosa nell'area Luci e Delizie.

Dove: All'interno dell'Orto Botanico, nel cuore di Trastevere.

Data e orari: Fino all'8 gennaio, dal mercoledì alle domenica, dalle 17.30 alle 21.3o con chiusura alle 23;

Costi: Il biglietto è acquistabile soltanto online. Mercoledì e giovedì i bambini, da 4 a 14 anni, pagano 12,50 euro, mentre gli adulti 19 (compreso un drink per i maggiorenni); venerdì, sabato e domenica il biglietto ridotto costa 14,50 e quello intero 21.

Le ninfee illuminate, foto da Instagram.

Il Parco delle Favole Incantate ad Ariccia

Inaugurato il 19 dicembre scorso, ad illuminarsi nuovamente quest'anno è anche il Parco Chigi di Ariccia che ospita il suo Parco delle Favole Incantate e le sue luci d'artista amate da grandi e piccini. Un gigantesco Babbo Natale luminoso, una slitta su cui bimbe e bimbi potranno salire immaginando di essere in viaggio con lui, ma anche un camioncino e una carrozza come quella di Cenerentola.

Una delle installazioni luminose nel Parco di Ariccia, foto da Facebook "Luminarie di Ariccia parco delle favole incantate"

Ma attenzione, non è la sola ad arrivare dal mondo Disney: tantissimi anche i beniamini rappresentati con le luci per riscaldare il cuore dei piccoli estimatori. Aladdin e il suo amico genio, Winnie the Pooh, la Sirenetta, Capitan Uncino e Peter Pan ma anche supereroi come Batman e Hulk prendono vita nel Parco delle Favole incantate. E, ancora, tantissimi animali, anche quelli dalle terre più lontane, come leoni, pinguini e coccodrilli e da tempi ancor più lontani, come i dinosauri.

Dove: Parco Chigi ad Ariccia

Data e orari: Fino al 15 gennaio, tutti i giorni a partire dalle 16.30, dal lunedì al venerdì chiude alle 23.30, mentre sabato e domenica a mezzanotte.

Costi: Bambini e persone disabili entrano gratuitamente, per i residenti il biglietto è di 5 euro sia nei giorni feriali che nei festivi. Per i non residenti è di 5 euro nei giorni feriali e 10 in weekend e festivi.

Una delle installazioni luminose nel Parco di Ariccia, foto da Facebook "Luminarie di Ariccia parco delle favole incantate"

Luci d'artista a Gaeta

Sono state allestite il 29 ottobre scorso le prime installazioni luminose della città di Gaeta che, come ogni anno, si prepara al Natale illuminando le vie e le piazze della città. Moltissimi gli eventi organizzati a mano a mano che si avvicina il giorno di Natale per la rassegna Favole di luce. Gaeta s'illumina: un'ancora, una Torre Eiffel, il drago Zu, la nave Amerigo Vespucci, ma anche molte sculture luminose natalizie come il regalo luccicante, lo scoiattolo giocherellone e le renne scintillanti.

Spettacolo nel corso della rassegna Gaeta s’illumina. Dietro ai ballerini, le proiezioni sui palazzi. Foto da Facebook "Luminarie di Gaeta – Favole di Luce"

Proprio come lo scorso anno, molte anche le proiezioni sui muri del centro iniziati lo scorso 5 novembre, dalla Comics Street, agli appuntamenti natalizi con Xmas Fantasy e La notte di Natale: uno spettacolo a cielo aperto che invade piazze e vie di Gaeta.

Dove: Gaeta, lungo le vie e nelle piazze della città;

Data e orari: Fino al 15 gennaio, tutti i giorni dalle ore 17 all'1.