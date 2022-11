Mercatini di Natale 2022 nel Lazio: dove trovarli e quando iniziano Da Viterbo a Frosinone, i mercatini di Natale sono allestiti nel Lazio in attesa del 25 dicembre. Eccone alcuni tra i più belli, cosa vendono, dove e quando visitarli.

A cura di Alessia Rabbai

Mercatini di Natale (La Presse)

Nel Lazio sono stati allestiti i mercatini di Natale in attesa del 25 dicembre. Le bancarelle nei capoluoghi e province potranno essere visitati per tutto il periodo natalizio, alcuni fino a gennaio 2023. I mercatini di Natale non si trovano solo a Roma città. Un'occasione per concedersi una passeggiata con la propria famiglia, partner o amici, assaporando l'atmosfera natalizia, tra luminarie e dolciumi. Girando per bancarelle è possibile trovare idee per i regali di Natale, oggettistica, decorazioni per la casa e per l'albero. Nel Lazio tra i più belli e gettonati ci sono i mercatini di Natale a Frosinone, Vetralla e Greccio. In attesa di scoprire le date degli altri mercatini in programma, abbiamo selezionato quelli già confermati.

Il Regno di Babbo Natale a Vetralla (Viterbo)

Gli allestimenti al Regno di Babbo Natale a Vetralla

Il Regno di Babbo Natale a Vetralla è una meta imperdibile per gli amanti delle decorazioni natalizie. Una appuntamento che adulti e bambini ripetono ogni anno in attesa del 25 dicembre. È il luogo ideale per immergersi nell'atmosfera delle feste, con tanti addobbi natalizi davvero per tutti i gusti, tra cui scegliere. Gli allestimenti si trovano all'interno del Villaggio di Natale popolato da tanti personaggi con ingresso gratuito. La location è comoda da raggiungere specialmente per chi abita a Viterbo e a Roma.

Date: aperto tutti i giorni fino a fine gennaio

Leggi anche Quando si accendono i riscaldamenti a Roma e nel Lazio: le nuove date

Orari: 9.30-19.30

Dove: strada statale Cassia chilometro 62,200

Mercatini di Natale a Frosinone

I mercatini di Natale a Frosinone a dicembre 2021 (Foto dal gruppo Facebook Frosinone d’altri tempi)

A Frosinone e provincia durante le feste di Natale vengo allestiti diversi mercatini, che ravvivano i caratteristici borghi e permettono al visitatore alla scoperta della Ciociaria di immergersi nella suggestiva atmosfera natalizia. A Frosinone città i mercatini di Natale sono allestiti nell'ambito del Christmas Village, all'interno della Villa Comunale De Matthaeis da Youeventlive. Circa trenta espositori, dove trovare oggettistica, artigianato, dolci caratteristici natalizi e idee per regali di Natale.

Date: dal 8 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023

Orari: dalle 10 circa alle 22 circa

Dove: via Marco Tullio Cicerone, Villa Comunale De Matthaeis

Mercatini di Natale a Greccio (Rieti)

Il borgo medievale di Greccio in provincia di Rieti è famoso per essere il luogo in cui San Francesco d'Assisi ha dato origine al primo presepe del mondo nel lontano 1223. Una meta irrinunciabile e da visitare almeno una volta nella vita per gli appassionati delle festività natalizie e dei mercatini di Natale. È molto conosciuto per gli espositori di artigianato presepiale ed artistico su 30 chalet di legno circondati da illuminazioni. Alla mostra mercato giunta alla XXIV edizione è possibile trovare tanti articoli particolari e fatti a mano come statuine, decorazioni natalizie e idee regalo originali.



Date: 26 e 27 novembre 2022; 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 30 e 31 dicembre 2022; 1, 5, 6, 7 e 8 gennaio 2023

Orari: dalle 10 alle 18; 24 e 31 dicembre dalle 10 alle 14

Dove: centro storico di Greccio