Incanto di Luci all’Orto Botanico di Roma: orari e costi della mostra sensoriale a Natale 2022 Il percorso luminoso ‘Incanto di Luce’ sarà aperto all’Orto Botanico di Roma dal 19 novembre all’8 gennaio 2023. Il costo del biglietto nei weekend è di 21 euro per gli adulti e 14,5 euro per i bambini.

A cura di Enrico Tata

Sabato 19 novembre apre ‘Incanto di Luci', un percorso di installazioni luminose accompagnate dalla musica, all'interno dell'Orto Botanico di Roma, che si trova nel cuore di Trastevere. Sarà possibile visitarlo fino all'8 gennaio 2023. Si tratta della prima edizione in Italia del progetto Christmas Garden, Giardino di Natale, allestito per la prima volta nel 2016 all'Orto Botanico di Berlino. Prevede un percorso di installazioni luminose di circa 1,5 chilometri. Per entrare è necessario acquistare un biglietto online.

Incanto di Luci all'Orto Botanico di Roma: date e orari

Incanto di Luci sarà aperto dal 19 novembre all'8 gennaio 2023. Potrà essere visitato dal mercoledì alla domenica dalle 17.30 alle 21.30, con la chiusura prevista per le 23.00. Questo, spiegano gli organizzatori, perché si stimano circa 90 minuti per fare tutto il percorso e per bere o mangiare qualcosa nell’area Luci e Delizie. Una volta acquistato il biglietto si avranno 30 minuti a disposizione per entrare (se per esempio l'ingresso è stato acquistato alle 18.30, si avrà fino alle 18.55 per entrare).

I costi dei biglietti per Incanto di Luci a Roma

Non è prevista alcuna biglietteria in loco. I biglietti possono essere quindi acquistati soltanto online sul sito ufficiale. Il mercoledì e il giovedì il biglietto intero costa 19 euro e quello per i bambini (dai 4 ai 14 anni di età) costa 12,5 euro. Il venerdì, il sabato e la domenica il biglietto intero costa 21 euro e quello per i bambini 14,5 euro. C'è anche la possibilità di acquistare dei biglietti Open (in numero limitato), che permettono di entrare senza dover scegliere subito giorno e orario. Il costo dei biglietti Open nei giorni venerdì, sabato, domenica e festivi è di 26 euro.

Il percorso della mostra sensoriale di luci a Roma

Il percorso di Incanto di luci è lungo poco più di due chilometri per circa un'ora e mezza di cammino, tenendo conto di tutte le soste e dei rinfreschi durante il percorso. La durata prevista dell'esperienza va in generale dai 60 ai 90 minuti circa "tenendo conto delle soste per lasciarsi incantare, per fare le foto ed i video da condividere e per le pause per bere e mangiare qualcosa di buono".

Il percorso permette di passeggiare tra palme luminose nel viale dei Rami Scintillanti, immergersi "nell’incanto del Rondò di Natale, visitare la Cattedrale di Luce, per poi salire con gli occhi sulla Scala che porta fino alla Luna".