Luminarie di Ariccia 2022, orari e costi al Parco delle Favole Incantate per Natale Inaugurato il 19 novembre, fino al 15 gennaio 2023 è possibile visitare il Parco delle Favole Incantate di Ariccia, per scoprire le luminarie natalizie e fiabesche in esposizione.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dalla pagina Facebook "Luminarie di Ariccia parco delle favole incantate"

Il Parco Chigi di Ariccia, nei Castelli Romani, torna illuminato per le festività. Lo scorso 19 novembre è stato inaugurato il Parco delle Favole Incantate ad Ariccia e resterà aperto fino al 15 gennaio 2023.

L'evento ogni anno richiama molti visitatori desiderosi di godere pienamente l'atmosfera natalizia all'interno di un percorso itinerante fatto di luci, gnomi e folletti nel bosco del Parco, ma anche delle favole e delle fiabe Disney più amate, con i beniamini della nostra infanzia. Aperto tutti i giorni a partire dalle 16.30, dal lunedì al venerdì chiude alle 23.30, mentre sabato e domenica a mezzanotte. Per entrare, infine, è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso che varia in base al giorno della visita e con agevolazioni per i residenti.

Luminarie di Ariccia a Natale 2022, date e orari al Parco Chigi

Inaugurato lo scorso 19 novembre, il Parco delle Favole Incantate accompagnerà grandi e piccoli visitatori fino al termine del periodo natalizio, fino al 15 gennaio 2023. Aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì l'orario per immergersi nel fantastico mondo di luci nei Castelli Romani è a partire dalle 16.30 alle 23.30, mentre nei due giorni del fine settimana, sabato e domenica, la visita si prolunga fino alla mezzanotte.

Foto dalla pagina Facebook "Luminarie di Ariccia parco delle favole incantate"

Prezzi dei biglietti per le luminarie di Ariccia 2022

Per entrare nel Parco non è necessaria alcuna prenotazione: basterà arrivare all'ingresso del parco di Ariccia e acquistare il biglietto. Tutti i bambini e le bambine dagli zero agli 8 anni non compiuti e le persone disabili entrano gratis, mentre per i residenti è riservato un biglietto da 5 euro sia per i giorni feriali che per quelli festivi. I non residenti, invece, devono pagare un biglietto dal costo di 5 euro nei giorni feriali e uno da 10 nei weekend e nei giorni festivi.

Il programma e gli ospiti al Parco delle Favole Incantate

Come ogni anno, il Parco Chigi mette a disposizione un chilometro di bosco per passeggiare fra le luminarie artistiche. All'interno, oltre alle sculture di luci, anche le mascotte nate dalla mente di Walt Disney per accompagnare grandi e piccini nel loro fantastico viaggio. Oltre alle luci e alle sculture luminose che dominano il parco per tutto il periodo natalizio, tutti i giorni, ma soprattutto nei weekend, sono organizzati spettacoli di intrattenimento per affascinare i più piccini e strappare sorrisi ai più grandi, nella splendida cornice del boschetto fatato.