Transiberiana d’Italia a Natale 2022: tappe e costi dei treni per i mercatini tra Abruzzo e Molise Riparte l’appuntamento con i mercatini natalizi della Transiberiana d’Italia durante i viaggi a bordo dei treni storici: ecco itinerari e prezzi a Natale 2022.

A cura di Beatrice Tominic

Dal profilo Instagram "Transiberiana d’Italia"

Riprende sabato 26 novembre l'appuntamento con i viaggi di Natale della Transiberiana d'Italia, con i treni storici della Ferrovia dei Parchi che attraversa Abruzzo e Molise. Da fine novembre, per tutto il mese di dicembre e i primi giorni di gennaio, è possibile prenotare i proprio viaggi: durante questo periodo, inoltre, il treno storico oltre a seguire l'affascinante percorso negli Appennini, effettua alcune soste in prossimità dei mercati natalizi più famosi della zona.

Transiberiana d'Italia a Natale 2022: date, orari e percorsi per i mercatini

Il treno storico della Ferrovia dei Parchi nel periodo di Natale effettua le fermate in alcuni fra i luoghi più suggestivi che, nel periodo delle feste, si vestono a festa con lucine, musica natalizia di sottofondo, mercatini e villaggi di Babbo Natale. Gli itinerari sono due: il primo caratterizza la prima parte del periodo di festività: il primo, con sosta a Roccaraso, si apre il 26 e il 27 novembre e continua il 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 18 dicembre.

Il secondo, invece, vede come tappa Castel di Sangro. Qui i giorni per l'itinerario sono da Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, fino al termine del periodo festivo, con gli appuntamenti del 27, 28, 29, 30 dicembre e 6, 7 e 8 gennaio. In entrambi gli itinerari, infine, è compresa la sosta a Campo di Giove, con altri mercatini tipici.

Dal profilo Instagram "Transiberiana d’Italia"

Sulmona – Roccaraso

Nella prima parte del periodo natalizio, il viaggio a bordo dei treni della Ferrovia dei Parchi parte da Sulmona. Sono previste due partenze, una alle 9 e una alle 10.30. Il primo turno arriva a Roccaraso alle 10.40: dalla stazione si può raggiungere il centro città a piedi e in pochi minuti. È nel centro città che che visitatori e visitatrici trovano le bancarelle dei tradizionali mercatini natalizi con realizzazioni natalizie fatte a mano, cioccolato e dolcetti, oltre a vin brulé e prodotti tipici. Alle 14.30 si sale sul treno storico e si arriva alla stazione di Campo di Giove dove, anche qui, si trovano mercatini di Natale, con musica di sottofondo e itinerante. Alle 18 è prevista la ripartenza verso Sulmona.

Il secondo turno parte più tardi e, come prima tappa, ha Campo di Giove, nel cuore della Parco Nazionale della Maiella. Dopo la visita ai mercatini, dove si può pranzare con pasti caldi, zuppe e polenta, si prende nuovamente il treno per raggiugnere Roccaraso (con gli altri mercatini) e, infine, rientrare a Sulmona.

Sulmona – Castel di Sangro

Nella seconda fase del periodo natalizio, una delle due tappe è Castel di Sangro, comune in provincia de L'Aquila: qui dalla stazione, si raggiunge il centro città in pochi minuti camminando per via XX Settembre fino a piazza Patini e piazza Plebiscito, tutte decorate a festa con i mercatini natalizi e il villaggio di Natale. Da qui si parte con il treno storico per raggiungere la Stazione di Campo di Giove dove si è accolti da altri mercatini. Alle 18.15, infine, il treno storico riparte per tornare a Sulmona. Anche in questo caso, è previsto un secondo turno di partenze alle ore 10: in questo caso la prima tappa è a Campo di Giove, con successivo percorso che attraversa il Monte Arazecca per poi raggiungere Castel di Sangro. Il ritorno è previsto per le 20.15.

I costi dei treni per i mercatini di Natale 2022 con la Transiberiana d'Italia

Le prenotazioni per l'esperienza a bordo dei treni storici nel periodo natalizio sono state aperte il 2 novembre 2022: l'acquisto del proprio biglietto può essere effettuato direttamente dal sito, mentre per informazioni aggiuntive è stato messo a disposizione un contatto telefonico e un'email.

I ticket comprendono le spese tutte le attività proposte: l'andata e ritorno, l'animazione e la visita ai mercatini di Natale durante le soste, i costi dell'iva, quelli di commissione online e di agenzia, la guida turistica a bordo del treno e il trasporto di eventuali bagagli e passeggini. Il viaggio nei treni storici è aperto, infatti, a grandi e piccini: l'unica variazione, è la differenza di prezzo nel biglietto.

Dal profilo Instagram "Transiberiana d’Italia"

I più piccoli, bimbi e bimbe di età compresa fra gli zero e i 4 anni, viaggiano gratuitamente, senza un posto assegnato; per quelli e quelle comprese fra i 4 e i 12 anni il costo per ogni biglietto è di 30 euro. Sopra a questa età è necessario acquistare il biglietto per adulti: ognuno costa 45 euro.

L'esperienza nei treni storici con soste nei mercatini durano un'intera giornata. Per chi volesse, però, trattenersi più di un giorno solo, il sito di Ferrovia dei Parchi mette a disposizioni pacchetti con notti in hotel: in questo caso, ovviamente, il prezzo varia in base al genere di alloggio che si sta prenotando.

Quanto dura un viaggio con i treni di Natale della Ferrovia dei Parchi

I viaggi con i treni di Natale della Ferrovia dei Parchi durano un'intera giornata: a seconda del turno scelto, come anticipato, è previsto un orario di partenza e uno di ritorno diversi. Per quanto riguarda l'itinerario Sulmona – Roccaraso, le partenze sono alle ore 9 e alle 10.30, con ritorno previsto, rispettivamente, alle ore 18.45 e alle 19.40. Anticipate di qualche minuto, invece, le partenze per il secondo itinerario, quello che comincia verso la fine di dicembre: il primo turno è previsto alle ore 8.30 con ritorno alle 19 e il secondo alle 10 con ritorno alle 20.15.