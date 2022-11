Addio alle luci di Natale: Roma resta al buio. Ma la colpa non è solo del caro bolletta Natale al buio nelle vie e piazze della capitale: oltre ai rincari in bolletta, la causa è un bando del Comune senza successo a cui non ha partecipato nessuno.

A cura di Beatrice Tominic

Siamo stati abituati a vederla addobbata a festa, con luminarie di ogni genere nelle piazze e nelle vie del centro città. Ma quest'anno niente da fare: più di 200 strade della capitale resteranno al buio per tutto il periodo delle festività invernali.

La colpa non è da imputare soltanto al caro bollette: la causa del buio che avvolgerà l'intera città è da ricercare nella cattiva riuscita di un bando del Comune a cui nessuno ha partecipato. Addio alle luci natalizie e all'atmosfera da festa. Fra i requisiti, come spiega in un articolo la Repubblica, anche il versamento di una specie di cauzione dal valore di 100mila euro per poter partecipare al concorso.

Il progetto fallito

Si chiama "Natale a Roma, le luci della ripresa, per una città sostenibile e inclusiva" ed era stato pensato dal Comune per illuminare a festa anche le vie della periferia. Invece, per questa fine 2022 e inizio 2023, anche le zone più centrali della città resteranno al buio. Alla scadenza del bando, il 27 ottobre scorso alle ore 12, non è arrivata nessuna domanda di adesione e il Dipartimento Grandi Eventi, Sport e Turismo non ha potuto fare altro che dichiarare fallito il progetto.

Le vie che resteranno al buio

A risentire dell'atmosfera cupa anche nei giorni di festa saranno molte delle strade del centro, compresa via Cola di Rienzo, centro pulsante dello shopping romano, anche lei annoverata fra le strade del bando. "Lo sponsor avrebbe dovuto garantire al Comune un deposito di 100mila euro, più Iva e nessuna azienda ha aderito – hanno spiegato dall'associazione commercianti di Prati – Lo scorso anno per illuminare la stessa Cola di Rienzo, via Tacito e via Plinio ci siamo organizzati a maggio e in totale abbiamo speso 60mila euro".

Le luminarie si sarebbero dovute accendere il 20 novembre e avrebbero dovuto fare compagnia allo shopping natalizio e all'aria di festa fino al 31 gennaio 2023. Alle già citate, si aggiungono più di due centinaia di strade in tutte le zone di Roma: dalla vicina via Candia ad un'altra strada ricca di negozi come viale Marconi; da viale Somalia alla via che porta alla stazione Tiburtina, via Lorenzo il Magnifico, fino alla zona più a nord con via delle Vigne Nuove e tutta la zona di Ciampino.

Luci spente per il caro – bollette

Non mancano, però, anche le luci spente a causa del caro bolletta che non sta colpendo solo i privati. In molti quartieri, soprattutto quelli commerciali, come San Giovanni o Tuscolano, anche i prezzi lievitati fanno la differenza: intere vie e piazze resteranno al buio per i gravosi rincari. Negli anni scorsi i fornitori di energia riuscivano a garantire prezzi agevolati, ma quest'anno la situazione è cambiata e molte zone resteranno al buio.

Le zone illuminate

Altre zone, invece, potranno non rinunciare al Natale grazie ai grandi e ricchi sponsor: fra piazza di Spagna e via Condotti a pagare le spese delle luminarie sarà Bulgari, mentre una famosa casa automobilistica organizzerà un servizio di navetta per lo shopping nella settimana della vigilia di Natale con suv elettrici. In altri casi, invece, il Natale arriverà soltanto grazie all'iniziativa dei singoli commercianti, come a Porta Pia e nel mercato storico di via di Alessandria.