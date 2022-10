Chi sono i ministri del governo Meloni: i nomi e la lista ufficiale La lista ufficiale dei ministri del governo Meloni: tutti i nomi nella squadra del nuovo esecutivo in attesa del giuramento al Quirinale.

A cura di Annalisa Cangemi

Dopo l'incarico ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accettato senza riserva, la prima premier donna dell'Italia repubblicana Giorgia Meloni ha presentato la lista dei ministri del suo governo. In attesa della cerimonia del giuramento al Quirinale e del suo effettivo insediamento a Palazzo Chigi, con il consueto passaggio della campanella con cui Mario Draghi formalmente cederà il posto al suo successore, vediamo quali sono le figure che comporranno il nuovo Consiglio dei ministri.

I nomi del governo Meloni:

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

Matteo Salvini, vicepremier e Infrastrutture

Antonio Tajani, vicepremier e Esteri

Giancarlo Giorgetti, Economia

Adolfo Urso, Imprese e Made in Italy

Paolo Zangrillo, Transizione Ecologica

Guido Crosetto, Difesa

Matteo Piantedosi, Interno

Carlo Nordio, Giustizia

Marina Elvira Calderone, Lavoro

Orazio Schillaci, Salute

Giuseppe Valditara, Istruzione e Merito

Anna Maria Bernini, Università e ricerca

Gennaro Sangiulianom Cultura

Gilberto Pichetto Fratin, Pubblica amministrazione

Francesco Lollobrigida, Agricoltura e Sovranità alimentare

Elisabetta Casellati, Riforme

Roberto Calderoli, Affari regionali

Raffaele Fitto, Affari europei

Alessandra Locatelli, Disabilità

Andrea Abodi, Gioventù e Sport

Eugenia Roccella, Famiglia, Natalità e Pari opportunità

Luca Ciriani, Rapporti con il Parlamento

Daniela Santanchè, Turismo

Sebastiano Musumeci, Mare e Sud

Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

Il centrodestra sembra aver superato le divergenze e le tensioni dei giorni scorsi, e ha trovato un accordo per la spartizione dei dicasteri. Le caselle principali ancora in bilico nelle ultime ore erano gli Esteri e la Giustizia. Per la Farnesina, dopo gli audio controversi di Silvio Berlusconi su Putin e Zelensky, sembrava allontanarsi l'ipotesi di Antonio Tajani, ritenuto dall'opposizione un'opzione inaccettabile, viste le considerazioni espresse dal leader di Forza Italia sulla guerra. Ma dopo le rassicurazioni dello stesso numero due azzurro, che ha ribadito la piena condivisione della linea internazionale di Meloni pro Nato e pro Europa, e a grazie anche all'intervento del Ppe, la frattura è stata ricomposta. Tajani, oltre a ricevere l'incarico di ministro degli Esteri, sarà anche vicepremier.

L'altro braccio di ferro riguardava la poltrona della Giustizia, per la quale Berlusconi aveva proposto l'ex presidente del Senato Elisabetta Casellati. Alla fine ha avuto la meglio la premier, e il posto andrà all'ex magistrato, eletto con Fdi, Carlo Nordio. Casellati invece andrà alle Riforme.

Al Viminale già da giorni le porte sembravano già chiuse per Matteo Salvini. Il leader della Lega avrebbe voluto ritornare a guidare l'Interno, per occuparsi di immigrazione e di problemi legati alla sicurezza, ma per Meloni il suo profilo non era compatibile, visti anche i processi ancora aperti per la sua passata gestione degli sbarchi. Al suo posto è stato scelto invece il prefetto Matteo Piantedosi, che era stato capo di gabinetto del leader leghista. Salvini invece andrà alle Infrastrutture, dove comunque sarà a capo della Guardia Costiera.

Complessivamente tutti i partiti della coalizione portano a casa qualcosa. Anche le presidenze delle Camere sono state assegnate: a Montecitorio è andato un leghista, vicinissimo a Matteo Salvini, cioè Lorenzo Fontana; mentre a Palazzo Madama siede un esponente di Fdi, Ignazio La Russa.

Mercoledì poi sono stati eletti anche i vicepresidenti di Camera e Senato: a Montecitorio gli eletti sono Anna Ascani (Pd) e Sergio Costa (M5s). Per la maggioranza sono stati scelti Fabio Rampelli (FdI) e Giorgio Mulè (Forza Italia). A Palazzo Madama sono state elette Anna Rossomando (Partito democratico) e Mariolina Castellone (Movimento 5 stelle), come rappresentanti dell'opposizione. Per la maggioranza Gian Marco Centinaio (Lega) e Maurizio Gasparri (Fratelli d'Italia). Il Terzo Polo è stato invece escluso dall'accordo per le vicepresidenze.