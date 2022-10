Chi è Gennaro Sangiuliano, il nuovo ministro della Cultura nel governo Meloni Il nuovo ministro della Cultura per il governo di Giorgia Meloni è Gennaro Sangiuliano, giornalista e direttore del Tg2.

A cura di Gabriella Mazzeo

È Gennaro Sangiuliano il nuovo ministro della Cultura del governo di Giorgia Meloni. Non proprio una sorpresa: il suo nome, infatti, era ormai quotato già da qualche giorno e aveva superato quello di Giordano Bruno Guerri. L'attuale direttore del Tg2 è da sempre vicino agli ambienti di centrodestra, in particolare al partito di Fratelli d'Italia. Cinque mesi fa, infatti, Sangiuliano è intervenuto alla Conferenza programmatica del partito della nuova premier Giorgia Meloni.

Chi è Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2 e nuovo ministro della Cultura

Gennaro Sangiuliano, giornalista attualmente alla direzione del Tg2, si è laureato in Giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli. Qui ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto ed economia. Presso l'Università la Sapienza di Roma ha conseguito il master in Diritto privato europeo. Docente alla Lumsa, all'Università La Sapienza e alla Luiss, ha pubblicato una serie di saggi tra i quali Giuseppe Prezzolini: l’anarchico conservatore (2008), Putin. Vita di uno zar (2015), Hillary. Vita in una dynasty americana (2016), Trump. Vita di un presidente contro tutti (2017).

Sangiuliano è stato vicedirettore del quotidiano Libero e ha avuto diverse collaborazioni con Il Foglio, L'Espresso e il Sole 24 Ore. Entrato in Rai nel 2003 come inviato del Tgr di Napoli, nel 2004 è stato poi trasferito a Roma. Nel 2009 è passato al Tg1, del quale è diventato vicedirettore. Nel 2018 è passato alla direzione del Tg2.

Il curriculum politico di Gennaro Sangiuliano

Da sempre vicino agli ambienti di centrodestra, Sangiuliano ha sempre mostrato il suo sostegno a Fratelli d'Italia e più in generale alla coalizione di centrodestra con Lega e Forza Italia. Appena cinque mesi fa, il giornalista ha partecipato alla Conferenza programmatica del partito di Giorgia Meloni.