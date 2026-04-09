Governo Meloni, l’informativa alle Camere della premier sull’azione dell’esecutivo: guerra e crisi energetica al centro: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni dopo i risultati del referendum sulla Giustizia e le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè. Dopo la missione istituzionale prepasquale nei Paesi del Golfo, nel mezzo di una crisi internazionale, con il fragile cessate il fuoco e gli attacchi di Israele in Libano al convoglio Unifil, Giorgia Meloni si presenta alle Camere per un'informativa chiesta dalle opposizioni. Tutto era partito dalla batosta subita dal governo al referendum costituzionale, seguita dalla raffica di dimissioni.

Meloni è attesa alle 9 alla Camera e alle 13 in Senato, ufficialmente per una "informativa sull'azione di governo". Difficile però che non entrino nel suo discorso le accuse di contiguità tra il suo partito ed esponenti del clan dei Senese, dopo la pubblicazione del selfie con il pentito Gioacchino Amico. Altro fronte caldo è la relazione del suo ministro dell'Interno Piantedosi con Claudia Conte, vicenda su cui restano molti dubbi. In piena crisi di consensi, Meloni ieri ha rivendicato l'approvazione del decreto Bollette, per sostenere famiglie e imprese contro il caro energia: "Il Governo continua a lavorare per aiutare i nostri cittadini e difendere chi lavora e produce", ha scritto sui social.