Arriva il Reddito di Merito in Calabria, il presidente Occhiuto: “Mille euro al mese per gli universitari”

Al via il Reddito di Merito in Calabria, un contributo da 1000 euro al mese per i ragazzi e le ragazze che sceglieranno di rimanere a studiare nelle università della Regione. Ad annunciarlo oggi il presidente Roberto Occhiuto (Forza Italia). La misura sarà resa operativa mercoledì prossimo, tramite un Protocollo d'Intesa siglato tra la Regione e i rettori degli atenei calabresi, ma entrerà ufficialmente in vigore a partire dal prossimo anno accademico. Ecco cosa sappiamo.

Cos'è il reddito di merito e a chi spetta

Il reddito di merito istituito dalla Calabria consiste in un sostegno economico di mille euro al mese per gli studenti che frequentano le università del territorio. Il provvedimento è stato approvato oggi, dalla Giunta guidata da Occhiuto. "Sono a Roma, dove sto seguendo da vicino alcuni dossier molto delicati che riguardano la nostra Regione", ha spiegato il governatore. "Ma ho voluto comunque riunire la Giunta per approvare un provvedimento a cui tengo particolarmente. Il mio governo regionale ha dato il via libera alla delibera che istituisce in Calabria il ‘reddito di merito’", ha annunciato.

Il forzista ne aveva parlato nei mesi precedenti, durante la campagna elettorale, "immaginandolo inizialmente per le matricole delle nostre Università", ha ricordato. "Abbiamo deciso, però, di fare di più: abbiamo esteso la misura a tutti gli studenti universitari calabresi che studiano in Regione". Stando alle parole di Occhiuto dunque, gli studenti, di qualunque anno, potranno accedere al contributo purché non siano fuori corso e con una media alta (il punteggio non è stato ancora da definito).

Come funziona

L'obiettivo dello strumento, ha specificato il governatore, è "trattenere i nostri ragazzi, offrendo loro una ragione concreta in più per restare a studiare in Calabria e costruire qui il proprio futuro. È evidente che bisogna continuare a creare sempre più opportunità di lavoro e di sviluppo per la nostra Regione, ma i dati Almalaurea degli ultimi anni ci danno già un'indicazione netta: nella stragrande maggioranza dei casi chi resta e studia in Calabria poi sceglie di viverci e lavorarci", ha spiegato.

Il contributo partirà ufficialmente dal prossimo anno accademico. Gli studenti calabresi che frequenteranno le università regionali, con una media alta e in regola con il proprio percorso di studi, riceveranno un importo mensile di mille euro. L'assegno sarà liberamente utilizzabile e potrà essere impiegato per qualsiasi acquisto. "Mercoledì prossimo, in Cittadella, firmeremo un Protocollo d’Intesa con i rettori delle Università per rendere operativa questa misura. È un investimento concreto sul capitale umano della Calabria, perché il futuro della Regione passa anche attraverso la capacità che avremo nei prossimi decenni di trattenere e valorizzare i nostri migliori talenti", ha concluso Occhiuto.