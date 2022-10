L’ultimo discorso di Draghi da presidente del Consiglio: “In Ue accolte tutte le proposte da Italia” “Le decisioni di questa notte mi hanno reso soddisfatto. C’è un aspetto che mi rende particolarmente orgoglioso. Tutte queste misure sono iniziative del governo italiano”: lo ha detto Mario Draghi al termine del Consiglio europeo nel suo ultimo discorso da presidente del Consiglio italiano.

A cura di Annalisa Girardi

"L'Unione europea è fondamentale per la sicurezza, la stabilità e la prosperità degli Stati membri, del continente e del mondo intero. L'Italia dev'essere al centro del progetto europeo con l'autorevolezza che si addice a un grande Paese europeo che quello che siamo noi". Con queste parole Mario Draghi ha iniziato il suo ultimo discorso da presidente del Consiglio, durante una conferenza stampa al termine del vertice tra capi di Stato e di governo Ue a Bruxelles. Un messaggio che sembra indirettamente rivolto anche al nuovo governo in formazione in queste ore, sull'importanza di mantenere la centralità rispetto all'Ue.

"Questo Consiglio europeo aveva come tema principale l'energia. Sul fronte domestico, il governo italiano si è mosso con la massima determinazione fin dall'inizio. Secondo il gruppo di analisi di politica economica Bruegel, siamo il Paese europeo che ha più diversificato le fonti di approvvigionamento di gas, riducendo di circa 2/3 la sua dipendenza dalla Russia", ha detto Draghi parlando dell'accordo raggiunto nella notte, non senza difficoltà.

"Le decisioni di questa notte mi hanno reso soddisfatto. Sono arrivate dopo un po' di tempo, ma il pacchetto approvato accoglie tutte le proposte dell'Italia: la creazione di un corridoio per il prezzo del gas, il disaccoppiamento del prezzo del gas dal prezzo dell'elettricità e la necessità di avere strumenti comuni per affrontare e mitigare prezzi del rincaro energia", ha sottolineato.

Draghi ha quindi evidenziato come il prezzo del gas sul mercato Ttf sia già sceso del 10% dopo l'accordo, "a conferma del fatto che la componente speculativa è molto importante". E ancora: "Ciò mostra la bontà delle nostre proposte, che si tradurranno presto in bollette più basse. Secondo l'Upb, abbiamo dimezzato l'effetto dei rincari sui bilanci familiari, e nel caso delle famiglie più povere, l'impatto dell'inflazione sui bilanci familiari è stato ridotto del 90%".

Per poi ribadire: "C'è un aspetto che mi rende particolarmente orgoglioso. Tutte queste misure sono iniziative del governo italiano, voglio ringraziare il ministro Cingolani e il sottosegretario Amendola e tutti i diplomatici che ci hanno lavorato. È la dimostrazione che l'Italia può tracciare un sentiero in Ue".

Il presidente del Consiglio uscente, probabilmente in carica ancora per poche ore, ha anche detto di aspettarsi che nelle prossime settimane i ministri dell'Energia e l'Ecofin arriveranno a una decisione operativa. Per poi concludere: "Una decisione comune ci rende tutti più forti".