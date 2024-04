video suggerito

Arriva il via libera del Parlamento europeo al Patto Ue sui migranti, Metsola: "Fatta la storia" Il Patto migrazioni e asilo dell'Unione europea è stato approvato dal Parlamento Ue. Ora manca solo il via libera del Consiglio europeo, che è quasi una formalità. Entreranno in vigore nuove procedure per i controlli alla frontiera e la gestione dell'asilo e della protezione internazionale. Contrari i sovranisti e la sinistra.

A cura di Luca Pons

Il Parlamento europeo ha approvato i testi che costituiscono il nuovo Patto di migrazione e asilo dell'Unione europea. È il termine di un iter durato circa quattro anni (le prime proposte arrivarono a settembre 2020 dalla Commissione europea) per riformulare le norme che regolano la gestione dei flussi migratori nel continente. Le norme sono state votate separatamente, e tutte approvate, nonostante le proteste della sinistra (anche il Pd ha votato contro) e dell'estrema destra (tra cui i tedeschi di AfD e i francesi di Rassemblement national).

La procedura non è conclusa in modo definitivo: serve ancora il via libera del Consiglio europeo, composto dai capi di Stato o di governo dei 27 Paese, che non dovranno discutere ulteriormente le norme ma solo votare con maggioranza qualificata. La prima parte del Patto, che include la nuova procedura al confine per la protezione internazionale, durante la votazione ha sollevato proteste anche dal pubblico che si era presentato per seguire la seduta, che – tra gli applausi di alcuni europarlamentari – ha lanciato aeroplanini di carta nell'Aula. La norma prevede una procedura accelerata per alcune persone migranti, cosa che aumenta il rischio di respingimenti.

"Abbiamo fatto la Storia. Abbiamo creato un solido quadro legislativo su come gestire la migrazione e l'asilo nell'Ue. Sono passati più di dieci anni di lavoro", considerando che anche nella scorsa legislatura si era tentato di riformare il Patto, "ma abbiamo mantenuto la parola data. Un equilibrio tra solidarietà e responsabilità. Questa è la via europea", ha commentato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Le norme riguardano diversi gli aspetti dell'immigrazione, dai controlli alle frontiere ai rimpatri, dall'asilo alla protezione internazionale. Ci sarà un meccanismo di solidarietà tra Paesi, per sostenere quelli dove ci sono più arrivi, ma nessuna ridistribuzione obbligatoria delle persone migranti. Le procedure al confine dovrebbero diventare più rapide, in modo omogeneo in tutti gli Stati, anche se per i critici questo porterà il rischio che più persone vengano respinte nonostante abbiano diritto alla protezione internazionale.

FdI a favore, Pd contrario, Lega: "Italia lasciata sola"

Per Rassemblement national, il partito di Marine Le Pen, ha parlato Jordan Bardella che ha attaccato: "Voi calpestate la democrazia. I popoli d'Europa non vogliono essere sostituiti, né sommersi. Aspirano alla protezione e al rispetto della loro volontà: ascoltateli". Anche la Lega ha votato contro, commentando poi con un post sui profili social di partito: "Una proposta deludente che non risolve in alcun modo il problema dei flussi illegali e clandestini lasciando sola l’Italia, ancora una volta. La Lega ha votato contro l’impianto di questa ‘riforma'".

Il governo ungherese da parte sua ha chiarito tramite un portavoce che "indipendentemente da qualsiasi Patto sull'immigrazione, l'Ungheria manterrà le sue barriere legali e fisiche alle frontiere e non consentirà l'ingresso di immigrati clandestini". Invece Fratelli d'Italia, che fa parte del gruppo europeo dei Conservatori (Ecr) si è espresso a favore: Nicola Procaccini ha detto che ci sono "pochi passi, ma importanti" nella giusta direzione.

Un'opposizione è arrivata anche dalla parte opposta dello spettro politico: la Sinistra ha votato contro il Patto, e lo ha fatto anche il Partito democratico, nonostante altre forze del gruppo S&D si siano schierate a favore. "Non è questa la riforma che volevamo e soprattutto non è questa la risposta adeguata a chi cerca protezione in Europa. Una riforma che non corregge le iniquità del passato ma che al contrario maschera la solidarietà con politiche di prevenzione e repressione nel tentativo disperato di difendere la fortezza Europa", ha dichiarato l'eurodeputato dem Pietro Bartolo nel suo intervento in Aula.