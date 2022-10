Chi è Adolfo Urso, il nuovo ministro delle Imprese e del Made in Italy nel governo Meloni Adolfo Urso è il nuovo ministro delle Imprese e del Made in Italy del governo di Giorgia Meloni. È già stato viceministro proprio dello Sviluppo economico, ma anche deputato e senatore con una carriera politica alle spalle iniziata con il MSI e AN. Da giugno 2021 era presidente del Copasir.

A cura di Annalisa Girardi

Dal Copasir al Mise: Adolfo Urso è il nuovo ministro delle Imprese e il Made in Italy del governo di Giorgia Meloni. Questo infatti è il nuovo nome del ministero che finora prendeva il nome di Sviluppo economico. È già stato viceministro proprio dello Sviluppo economico e delle Attività produttive, ma anche deputato e senatore. Ha alle spalle una lunga militanza politica, da Alleanza nazionale a Fratelli d'Italia, con cui alle ultime elezioni del 25 settembre è stato riconfermato a Palazzo Madama. Da giugno 2021 era presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Chi è Adolfo Urso, nuovo ministro delle Imprese e del Made in Italy

Padovano, classe 1957, si è laureato in sociologia all'Università La Sapienza a Roma. Dalla metà degli anni Ottanta lavora come giornalista. È stato anche promotore della fondazione Osservatorio parlamentare e nel 2007 ha anche costituito la Fondazione Farefuturo, di cui è presidente dal 2011. L'esperienza politica inizia sempre negli anni Ottanta, quando entra nella direzione nazionale del Fronte della Gioventù, l'organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano.

Dopo la nascita di Alleanza nazionale, viene eletto alla Camera dei deputati nel 1996. Nel 2001 entra nel governo Berlusconi come viceministro alle attività produttive, con delega al Commercio estero. Un incarico che detiene anche durante il terzo governo Berlusconi, fino al 2006. Alle elezioni del 2008 è candidato nelle liste del Popolo della libertà e dal 2009, dopo essere stato sottosegretario dello Sviluppo economico, diventa viceministro per questo stesso dicastero.

Il curriculum politico di Adolfo Urso

Quando si scioglie il Popolo della Libertà fa parte della corrente finiana e aderisce al gruppo parlamentare Futuro e Libertà. Alle elezioni del 2013 non viene ricandidato. Nel 2015 aderisce a Fratelli d'Italia, il nuovo partito fondato da Giorgia Meloni e torna ufficialmente in politica con le elezioni del 2018, quando viene eletto in Senato. Nella scorsa legislatura è stato prima vicepresidente del Copasir, ma si dimette poi in protesta contro le mancate dimissioni dell'allora presidente, il leghista Raffaele Volpi, alla nascita del governo Draghi. A giugno dello scorso anno viene eletto presidente del Copasir, carica che ha ricoperto fino ad ora.