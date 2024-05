Dopo le parole del Primo Maggio la tragica realtà: 2 morti sul lavoro in poche ore in provincia di Napoli

video suggerito

Soltanto ieri si è celebrata la Festa dei Lavoratori, una occasione per chiedere ancora una volta più sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici in Italia e, a 24 ore di distanza, purtroppo nella provincia di Napoli si registrano due operai morti sul lavoro. Il primo incidente a Lettere, dove nella tarda mattinata di oggi, giovedì 2 maggio, un operaio di 57 anni – del quale non sono ancora state rese note le generalità – è morto cadendo dal terzo piano di un palazzo sul quale era stato allestito un cantiere edile. Purtroppo, per il 57enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto, in via Depugliano, sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per determinare con precisione l'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro e per individuare eventuali responsabilità nella morte del 57enne.

Il secondo incidente ancora nella mattinata odierna a Casalnuovo: qui, un operaio di 60 anni è morto mentre lavorava in un cantiere edile in viale dei Tigli. I carabinieri della tenenza di Casalnuovo sono intervenuti al Pronto Soccorso della Clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove purtroppo il 60enne è deceduto. Anche in questo caso spetta ai militari dell'Arma ricostruire la dinamica di quanto accaduto, che risulta ancora poco chiara.