video suggerito

Operaio cade da 3 metri e muore: incidente sul lavoro a Poggiomarino (Napoli) Incidente sul lavoro a Poggiomarino in provincia di Napoli. Morto operaio di 55 anni. Indagano i carabinieri. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un operaio di 55 anni è caduto da 3 metri d'altezza mentre stava lavorando ed è morto sul colpo. Il grave incidente sul lavoro è avvenuto a Poggiomarino, in provincia di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione, che stanno effettuando le indagini. L'uomo, operaio di una ditta operativa nel settore trasporto merci su strada, secondo le prime ricostruzioni, era in via Arcivescovo D’Ambrosio impegnato nello scarico delle merci, quando, ad un certo punto, per motivi in corso di approfondimenti, avrebbe perso l'equilibrio e saerebbe caduto da un’altezza di circa tre metri.

Operaio 55enne cade e muore a Poggiomarino

La caduta gli è stata fatale. Inutili i soccorsi, l'uomo è deceduto sul colpo. L'incidente sarebbe avvenuto attorno alle ore 16,00 di oggi, venerdì 20 giugno 2025. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118 e i carabinieri. Ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 55enne, purtroppo. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini che sono ancora in corso. Sono state acquisite le prime testimonianze ed eseguiti i rilievi di rito. Presenti anche i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro.