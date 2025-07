video suggerito

Ansia per Domenica Mazzarella, scomparsa dall’ospedale di Frattamaggiore Di Domenica Mazzarella non si hanno più notizie dopo che la donna si era recata all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, nella provincia di Napoli. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono ore di ansia nella provincia di Napoli per la scomparsa di Domenica Mazzarella. Da quanto si apprende, per cause che non sono ancora note, la donna si era recata all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore ma, da quel momento, di lei si sono perse le tracce. Numerosi gli appelli rivolti sui social – anche il deputato Francesco Emilio Borrelli se n'è occupato -, grazie ai quali è stato reso noto che, al momento della scomparsa, Domenica Mazzarella indossava una canotta nera e dei pantaloncini verdi; chiunque avesse sue notizie può rivolgersi alle forze dell'ordine o al nosocomio di Frattamaggiore.

Francesca De Vivo, 20enne scomparsa ad Avellino

C'è preoccupazione anche ad Avellino per le sorti di Francesco De Vivo Tino, una ragazza di 20 anni scomparsa lo scorso 20 giugno. La giovane, da quanto si apprende, ha seri problemi di salute, che necessitano di una cura adeguata: la 20enne, però, ha lasciato le medicine necessarie a casa.

Tanti gli appelli che in questi 12 giorni sono stati diffusi sui social. Tra questi, oggi, è arrivato anche quello della sindaca di Avellino, Laura Nargi, che ha chiesto un aiuto per diffondere la notizia e far circolare una foto di Francesca De Vivo Tino.