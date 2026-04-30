Rapina in banca a Frattamaggiore, i banditi presi mentre attendono l’apertura forzata della cassaforte

I carabinieri presidiano la filiale del Credito Popolare sotto attacco

Una rapina in banca conclusa con l'irruzione dei carabinieri e la cattura dei due banditi all'interno: è accaduto a Frattamaggiore, nella locale filiale della Banca di Credito Popolare di via Vittorio Emanuele. A finire in manette un 57enne ed un 69enne, chiamati ora a rispondere di rapina aggravata. Nessuna conseguenza per i tre presenti all'interno, e che i rapinatori avevano portato in una stanza mentre tentavano di svuotare la cassaforte.

Il personale addetto alla videosorveglianza da remoto dell'istituto di credito, notando una situazione "strana" all'interno della filiale, ha subito allertato i carabinieri: i militari dell'Arma della sezione radiomobile della compagnia di Caivano sono così immediatamente giunti sul posto, dove i due rapinatori avevano portato in una stanza il direttore dell'istituto, il cassiere ed un cliente per poter agire indisturbati.

I carabinieri hanno così fatto irruzione quando mancavano poco meno di venti minuti all'apertura forzata della cassaforte, arrestando i due, che non hanno opposto resistenza e che ora dovranno rispondere di rapina aggravata. Stanno bene invece i tre portati in una stanza per agire indisturbati: a parte lo spavento, nessuna conseguenza particolare. Carabinieri che ora indagano per scoprire eventuali complici della tentata rapina.