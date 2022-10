Chi è Gilberto Pichetto Fratin, il nuovo ministro dell’Ambiente nel governo Meloni Gilberto Pichetto Fratin è il nuovo ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica del governo di Giorgia Meloni. La sua carriera politica inizia in un piccolo paese in provincia di Biella.

Gilberto Pichetto Fratin, 68 anni da Veglio (piccolo paese nel Biellese), è il nuovo ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del governo di Giorgia Meloni. Da sempre nelle file di Forza Italia, è considerato vicino ad Antonio Tajani.

Il nuovo ministro all'Ambiente è un commercialista di 68 anni. Fin dalla formazione di Forza Italia ha appoggiato il partito di Silvio Berlusconi. Si è avvicinato alla politica nel Consiglio comunale del suo paese in provincia di Biella. Fino a ricoprire cariche governative a Palazzo Chigi: con il governo di Mario Draghi è stato sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico dal 25 febbraio 2021 al 15 aprile 2021 e vice ministro dello sviluppo economico dal 15 aprile 2021. Ora, con le nuove elezioni, giurerà davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella come ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica per il governo di Giorgia Meloni.

La sua carriera politica inizia come consigliere comunale a Gifflenga, piccolo paesino in provincia di Biella. Era il 1975 e il suo impegno politico era ancora all'inizio. Pochi anni dopo diventa prima vicesindaco di Biella e poi consigliere regionale del Piemonte. In Regione Piemonte, sotto la guida del governatore Enzo Ghigo, è assessore all'Industria e al Commercio col governatore. Durante le sue cariche ha sempre appoggiato Forza Italia.

La sua prima volta in Parlamento è nel 2008 quando diventa senatore per il partito Popolo della Libertà. Nel 2014 si candida come presidente di Regione Piemonte ma perde contro Sergio Chiamparino. Quattro anni dopo però viene nuovamente eletto al Senato: alle elezioni del 2018 si presenta con Forza Italia. Durante il governo di Mario Draghi è stato viceministro allo Sviluppo Economico. Ora con la nuova legislatura arriva anche la nomina a ministro.