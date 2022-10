Governo, Meloni alle consultazioni al Quirinale con Berlusconi e Salvini: Mattarella verso incarico a leader FdI, ultime news

Sui conti pubblici "occorrono molta cautela e un approccio pragmatico". Il ministro dell'Economia Daniele Franco commenta così la caduta del governo a Londra. "Una lezione che possiamo trarre da quanto sta succedendo nel Regno Unito è che bisogna essere sempre prudenti", dichiara in un'intervista al Corriere. Attenzione al disavanzo: "Se lo si fa per accrescere gli investimenti e la ricerca è più probabile che la reazione dei mercati non sia negativa", dice. L'Italia cresce "poco da un quarto di secolo". È una "lunghissima stagnazione", spiega il ministro. Per questo "abbiamo oltre 600 miliardi di risorse pubbliche per investimenti, tra fondi nazionali ed europei, da qui ai prossimi 15 anni – fa i conti Franco -. È una cifra senza precedenti". Per di più quest'anno "l'export è andato molto bene". Ci sono "migliaia di aziende che si muovono con notevole vitalità", rileva il ministro. "Questo ci fa sperare che sia possibile uscire dalla lunga stagnazione". Tra i nomi che si fanno per la sua successione c'è quello del leghista Giancarlo Giorgetti. "Lo conosco da parecchi anni e credo sarebbe adattissimo", dichiara Franco. "Abbiamo in comune l'idea che lo sviluppo economico italiano dipenda da quanto accade nel sistema produttivo". "Farà certamente bene", aggiunge. Sul Pnrr nessun ritardo. "Tutti gli obiettivi e i traguardi sono stati rispettati", afferma il ministro. "Per il semestre in corso sono stati già raggiunti 25 obiettivi dei 55 previsti e altri ne arriveranno a breve". La premier in pectore Giorgia Meloni vuole modificare il Piano. "Non è scritto sulla pietra – precisa Franco -. È un soggetto vivente che va adattato". "Qualche adattamento è già stato fatto e credo che questo processo continuerà. Ma – puntualizza – ciò non vuol dire riscrivere tutto dalle fondamenta".