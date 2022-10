Chi è Orazio Schillaci, il nuovo ministro della Salute nel governo Meloni Orazio Schillaci è il Ministro della Salute del governo Meloni. Nome “tecnico”, dal 2019 rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, il suo predecessore Speranza nel 2020 lo aveva nominato nel comitato scientifico dell’Istituto superiore della Sanità.

A cura di Susanna Picone

È Orazio Schillaci il nuovo ministro della Salute del governo Meloni. Il nuovo esecutivo sceglie quindi un "tecnico" per la delicata casella di ministro della Salute, dopo gli anni di Roberto Speranza segnati dalla pandemia.

Chi è Orazio Schillaci, il rettore di Tor Vergata nuovo ministro della Salute

Romano classe 1966, da novembre 2019 Rettore dell'Università di Roma Tor Vergata, il professor Schillaci è stato dal 2013 preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, e dal 2007 è Professore Ordinario di Medicina Nucleare sia nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia che nel corso di laurea in TRM (Tecniche di radiologia medica).

Dal 2001 è poi direttore della UOC di Medicina Nucleare del Policlinico Tor Vergata ed è anche presidente dell'Associazione Italiana Medici di Medicina Nucleare. Il nuovo ministro della Salute è stato inoltre membro del Comitato Scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità, nominato dal ministro uscente Speranza, e ha lavorato a fianco del presidente dell'Istituto Silvio Brusaferro.

Ha conseguito nel 1990 la laurea in Medicina e Chirurgia alla Sapienza e nella stessa università nel 1994 si è specializzato in Medicina Nucleare. Nel 2000 ha conseguito il titolo di Dottorato in "Imaging funzionale radioisotopico" e nel 2009 si è specializzato in Radiodiagnostica presso l'Università Tor Vergata.

Il nuovo ministro fa anche parte dell'Editorial Board delle 2 riviste internazionali più prestigiose nel settore della Medicina Nucleare, l'European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging e il Journal of Nuclear Medicine.

Il curriculum politico di Orazio Schillaci

Orazio Schillaci è appunto il nome "tecnico" scelto da Giorgia Meloni per il Ministero della Salute. Non ha mai fatto politica attiva ma ha partecipato a diverse commissioni tecnico-scientifiche in Regione Lazio e al ministero, entrando nel 2020, appunto per volere di Speranza, nel comitato scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità. In quel ruolo si è occupato direttamente dell'emergenza Covid dopo essere stato esperto del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2006-2009. La sua candidatura è stata messa sul tavolo da Fratelli d'Italia.