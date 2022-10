Chi è Carlo Nordio, il nuovo ministro della Giustizia nel governo Meloni Il nuovo ministro della Giustizia è Carlo Nordio, ex magistrato ed eletto alla Camera con Fratelli d’Italia. Trevigiano, classe 1947, è il nuovo Guardasigilli.

A cura di Annalisa Girardi

È Carlo Nordio il nuovo ministro della Giustizia del governo di Giorgia Meloni. Il nome dell'ex magistrato era stato fatto da Fratelli d'Italia già per l'elezione del presidente della Repubblica lo scorso gennaio e ora la leader Meloni lo ha nominato Guardasigilli. La discesa in politica di Nordio è ufficialmente avvenuta con l'elezione alla Camera dei deputati, tra i banchi di FdI, alle scorse elezioni del 25 settembre.

Chi è Carlo Nordio, ex magistrato e nuovo ministro della Giustizia

Trevigiano, classe 1947, Nordio ha iniziato ad esercitare come magistrato alla fine degli anni Settanta. È stato procuratore aggiunto di Venezia fino alla pensione e ha condotto l'inchiesta sul Mose, il sistema di barriere per proteggere il capoluogo veneto dall'acqua alta. Ha anche avuto un ruolo di primo piano nella stagione di Mani Pulite, conducendo un'inchiesta sulle cosiddette cooperative rosse.

Sulle brigate rosse venete ha condotto anche diverse indagini tra gli anni Ottanta e Novanta. Nello stesso periodo si è anche interessato a Tangentopoli ed è stato consulente della commissione parlamentare per il terrorismo. Non solo: ha anche presieduto la commissione ministeriale per la riforma del codice penale. Nella sua carriera ha anche collaborato con diversi quotidiani, così come ha scritto alcuni libri a tema giuridico.

Il curriculum politico di Carlo Nordio

Il nome di Carlo Nordio ha iniziato a circolare in ambienti politici (al di là della sua partecipazione a due commissioni) quando Fratelli d'Italia lo ha proposto per il Quirinale lo scorso gennaio. Candidatura che poi è naufragata con la riconferma per un nuovo mandato a Sergio Mattarella.

Fratelli d'Italia lo ha però poi candidato alle elezioni politiche del 25 settembre, alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Veneto 1 – 03 per la coalizione di centrodestra e come capolista di Fratelli d'Italia nel collegio plurinominale Veneto 1 – 01. Subito dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni, è stato indicato come possibile ministro della Giustizia. Un ministero che Silvio Berlusconi ha provato a reclamare per Forza Italia, lanciando il nome di Elisabetta Casellati, incontrando però l'opposizione da parte della leader FdI. Il ministero della Giustizia è finito così a Nordio.