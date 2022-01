Chi è Carlo Nordio, il candidato presidente della Repubblica di Giorgia Meloni Fratelli d’Italia ha proposto Carlo Nordio per la presidenza della Repubblica. Magistrato. nato a Treviso nel 1947, è stato titolare dell’inchiesta sul Mose di Venezia ha condotto le indagini sulle Brigate Rosse in Veneto. Fino alla pensione qualche anno fa è stato procuratore aggiunto della Procura di Venezia.

A cura di Annalisa Girardi

Fratelli d'Italia lancia Carlo Nordio come candidato alla presidenza della Repubblica. La proposta sarebbe stata avanzata da Giorgia Meloni questa mattina durante il vertice tra i Grandi elettori di FdI, sottolineando che il centrodestra avrebbe a disposizione diversi nomi per ricoprire questo incarico e che difficilmente il centrosinistra potrà mettere il veto anche sulla figura di Nordio, dal momento che non è un profilo politico di centrodestra. Nordio infatti, nato a Treviso nel 1947, p un magistrato e non ha mai ricoperto un incarico politico.

Chi è Carlo Nordio, candidato di Fratelli d'Italia per la presidenza della Repubblica

Nordio è conosciuto in quanto titolare dell'inchiesta sul Mose di Venezia e si rese noto negli anni Ottanta per condurre le inchieste sulle Brigate Rosse in Veneto. Negli anni Novanta, invece, si occupò di Tangentopoli. Fino al 2017, quando è andato in pensione, è stato procuratore aggiunto della Procura di Venezia. Ha collaborato con numerose riviste giuridiche e scritto in diversi quotidiani, come il Messaggero o il Gazzettino.

Fratelli d'Italia propone Carlo Nordio per il Quirinale

"Molte personalità, che provengono dall'area del centrodestra, avrebbero il curriculum e lo standing per ricoprire il ruolo di presidente. Nomi come quello di Marcello Pera, Letizia Moratti, Elisabetta Alberti Casellati, Giulio Tremonti, Franco Frattini sono tutti autorevoli. Io ho chiesto di allargare la rosa anche alle personalità che non hanno un trascorso politico e per questo abbiamo aggiunto il nome di Carlo Nordio, su cui ci pare difficile che si possano muovere obiezioni", avrebbe detto Meloni questa mattina.

"Vediamo come la sinistra reagirà al nome di Carlo Nordio. Noi abbiamo una grande forza. Incidiamo con la coerenza. Una coerenza che si esprime con la volontà di eleggere un presidente che sia pronto a difendere l'interesse nazionale", avrebbe commentato invece il senatore di FdI Ignazio La Russa, sempre durante l'assemblea. Per poi aggiungere: "Questa volta, per la prima volta, la sinistra non può dare le carte. La sinistra ha un complesso di superiorità e non si rassegna al fatto che adesso non spetta a lei fare un nome. La cosa più grave è avvenuta ieri con la sinistra che dice no pregiudizialmente a qualunque nome proveniente dal centrodestra. Sostiene che i nomi che sono di destra non sono presentabili. Tutti figli di un Dio minore".

In un'intervista con il quotidiano Libero di una settimana fa lo stesso Nordio aveva commentato una sua (allora ipotetica) candidatura: "Questa mi riesce proprio nuova. Credo che la carica di capo dello Stato debba esser affidata a un politico, e la mia cultura politica è esclusivamente teorica, non ho mai fatto parte neanche di un Consiglio comunale. Comunque, se cercassero tra i giuristi, ce ne sono molti assai più preparati e autorevoli di me", aveva detto.