Morto il deputato Enzo Fasano, aveva 70 anni: lutto a Salerno e nel mondo politico Lutto nel mondo della politica italiana: è morto Enzo Fasano, deputato di Forza Italia. Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi in queste ore.

A cura di Valerio Papadia

La città di Salerno e la politica italiana sono in lutto per la morte di Enzo Fasano, senatore di Forza Italia, deceduto a 70 anni oggi dopo aver lottato contro un brutto male. Dopo un lungo percorso di militanza politica nel Movimento Sociale Italiano, passa poi ad Alleanza Nazionale, partito con il quale diventa prima consigliere regionale in Campania e poi, nel 1995, assessore all'Istruzione. Sempre con Alleanza Nazionale, nel 2001 Fasano viene eletto in Parlamento, diventando deputato nel collegio uninominale di Battipaglia. Passato con il Popolo della Libertà, Fasano entra ancora una volta in Parlamento, diventando questa volta senatore nel 2008 nella circoscrizione Campania, confermandosi al Senato anche nel 2013. Aderisce poi a Forza Italia e, nel 2018, viene eletto nuovamente alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Campania 2.

Il lutto della politica per la morte di Enzo Fasano

Tanti, in queste ore, quando la notizia della morte di Enzo Fasano si è diffusa, sono stati i messaggi di cordoglio del mondo politico che si sono diffusi. "La prematura scomparsa di Enzo Fasano, per me un amico fraterno che sarà tale per sempre, mi lascia sgomento. Uomo leale ed onesto, dedito ad una politica fatta di incontro e di presenza, di pazienza e di amicizia, è stato sempre al mio fianco in ogni momento e in ogni scelta" ha dichiarato il senatore Maurizio Gasparri, compagno anche di partito di Enzo Fasano.

Cordoglio è arrivato anche dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che ha dichiarato: "Profondo dolore per la scomparsa di un uomo che ha dedicato la sua vita alla collettività ed alla sua amata Salerno. Ha svolto con competenza e passione tutti i numerosi uffici pubblici locali assunti regionali e nazionali dimostrando concretezza operativa e sincero desiderio di risolvere i problemi comuni".