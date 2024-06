video suggerito

Morto a 81 anni Gennaro Mucciolo, fu vicepresidente del consiglio regionale in Campania Storico politico del Partito Socialista Italiano, è morto a 81 anni Gennaro Mucciolo. L’annuncio del figlio. Il cordoglio del partito e della politica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gennaro Mucciolo, 81 anni, e storico esponente del Partito Socialista Italiano, è morto nella giornata di oggi, domenica 30 giugno. Ne ha dato l'annuncio sui propri canali social il figlio Pasquale. I funerali si terranno domani, lunedì 1° luglio, alle ore 17.30 presso la Chiesa di San Giovanni Battista di Castel San Lorenzo, in provincia di Salerno, di cui era stato anche sindaco, oltre ad essere stato più volte consigliere regionale del Partito Socialista Italiano, nonché vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania dal 2005 al 2010 durante la presidenza di Antonio Bassolino (Partito Democratico), quando Mucciolo ottenne 7.300 preferenze nel collegio di Salerno.

"Ci addolora molto la triste notizia della scomparsa di Gennaro Mucciolo, un grande amico, un professionista e un immenso politico, per tutti noi esempio di militanza e coerenza ai valori socialisti": così lo ricorda il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, ricordando anche i "tanti anni di condivisione politica, in un lungo percorso di straordinaria passione e sinergia con il mio papà e con tutti noi. Non sono mancate anche le incomprensioni e la lontananza, ma, come avviene tra compagni veri, ci eravamo ritrovati su comuni obiettivi politici e su una stessa analisi della attualità politica. Gli sono eternamente grato e per questo non faremo mancare nelle nostre iniziative politiche il giusto ricordo che lo collocherà per sempre nel pantheon dei socialisti".

"Abbiamo lavorato fianco a fianco durante il periodo della sua vicepresidenza del Consiglio regionale della Campania", ha invece commentato la notizia Gennaro Oliviero, presidente del consiglio regionale della Campania in forza al Partito Democratico, "Ricorderò Gennaro Mucciolo come uno degli ultimi baluardi del partito, amico di numerose battaglie e di campagne elettorali fra le più appassionate della mia carriera. L'attaccamento alla vita politica di Mucciolo e al partito si può apprendere anche dal suo ultimo messaggio sui social network, nel maggio scorso, quando pubblicò una foto con il simbolo del Psi".