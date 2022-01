Quirinale, Luca Zaia cita Eduardo De Filippo in napoletano: “Ha da passà ‘a nuttata” A Roma, il presidente del Veneto Zaia usa una frase di Eduardo per rispondere all’ipotesi sulle dimissioni di Draghi dal Governo: “Ha da passa’ ‘a nuttata”.

Luca Zaia, presidente Veneto (a dx) assieme a Maurizio Fugatti, presidente Trentino Alto–Adige.

Fumata nera a Montecitorio per l'elezione del presidente della Repubblica. E tutto lascia credere che l'elezione del nuovo capo dello Stato proseguirà ancora per qualche giorno. Nessuno sembra sbilanciarsi, né dai partiti né dalle coalizioni. Figurarsi i rappresentanti regionali: ma se Vincenzo De Luca, presidente della Campania, aveva evitato di parlare con i cronisti l'altra sera, uscendo dalle aule di Montecitorio, c'è chi lo ha fatto ma in napoletano.

Si tratta di Luca Zaia, il presidente del Veneto eletto con la Lega, che si è fermato a parlare con i cronisti proprio sulle vicissitudini elettorali per il Quirinale. E alla domanda "Se la maggioranza che elegge il Capo dello Stato sarà diversa da quella che sostiene Draghi, lui si dimetterà?", ha risposto con una citazione napoletana doc: "È troppo presto per dirlo, ma mi viene da fare una battuta di Eduardo De Filippo da Napoli Milionaria: ha da passà ‘a nuttata".

Un'espressione che il presidente leghista del Veneto aveva già usato in passato, talvolta anche per rispondere a qualche diatriba a distanza con il presidente della Campania Vincenzo De Luca. Come ad esempio quando quest'ultimo sottolineò i possibili rischi dei tamponi fai da te, sollecitati invece dallo stesso Zaia, che poi rispose dicendo: "De Luca? Sinceramente non l'ho sentito, ma come diceva Eduardo, ha da passà ‘a nuttata". Una frase, insomma, che il presidente del Veneto sembra conoscere bene anche nel suo significato fuori dalle righe. E che ha ripetuto anche in occasione dello "stallo" per le elezioni del Presidente della Repubblica, che domani riprenderanno con il quarto scrutinio e l'abbassamento del quorum elettorale.