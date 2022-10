Il centrodestra ha l’accordo pronto: la lista completa dei probabili ministri del governo Meloni Il chiarimento tra Meloni e Berlusconi ha dato il via libera all’accordo sulla squadra di ministri, con diverse voci che danno per certa la spartizione dei dicasteri tra i partiti di centrodestra. Ecco la lista completa dei probabili ministri.

A cura di Tommaso Coluzzi

È stata una giornata determinante per il futuro governo di centrodestra. L'incontro risolutore tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, dopo lo scontro degli ultimi giorni che aveva aperto una crepa nella compattezza della coalizione che ha vinto le elezioni del 25 settembre, non solo ha rasserenato gli animi – almeno ufficialmente – ma ha anche dato un sostanziale via libera all'accordo sulla squadra di ministri del futuro governo Meloni. Manca ancora l'incarico da parte del Presidente Mattarella, ma dall'uscita di Berlusconi dalla sede di Fratelli d'Italia si rincorrono le voci di un accordo praticamente concluso.

Secondo quanto ricostruito dallo speciale di La7, infatti, la squadra di ministri è pronta. E la quota di tecnici – che sembrava determinante fino a pochi giorni fa – non sembra più così ampia. Questa è la lista dei probabili ministri:

presidente del Consiglio Giorgia Meloni

vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani

Matteo Salvini ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Antonio Tajani ministro degli Esteri

Matteo Piantedosi ministro degli Interni (prefetto di Roma, tecnico vicino alla Lega)

ministro della Difesa Adolfo Urso (Fratelli d'Italia, attualmente a capo del Copasir)

Giancarlo Giorgetti della Lega ministro dell'Economia e delle Finanze

Guido Crosetto ministro dello Sviluppo Economico in quota Fratelli d'Italia

Gilberto Pichetto Fratin ministro della Transizione Ecologica (Forza Italia)

Marina Elvira Calderone ministra del Lavoro (tecnica, presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro)

Anna Maria Bernini ministra dell'Università (Forza Italia)

Alessandro Cattaneo di Forza Italia sarebbe nella lista dei ministri, ma non è ancora chiaro in quale casella

Maria Elisabetta Alberti Casellati ministra delle Riforme costituzionali

Roberto Calderoli della Lega sarà quasi certamente ministro, la carica più probabile è quella ai Rapporti con il Parlamento

Carlo Nordio ministro della Giustizia (Fratelli d'Italia)

Alberto Barachini di Forza Italia potrebbe essere il ministro della Transizione digitale

Raffaele Fitto ministro agli Affari Europei (Fratelli d'Italia)

Mancano, in questa lista, anche diversi altri nomi della Lega. Almeno tre, che potrebbero andare ai ministeri della Famiglia e della Disabilità – a cui il Carroccio tiene particolarmente – e che in generale dovrebbero completare la squadra in quota Lega.