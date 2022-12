Cosa fare a Roma per Natale 2022, 5 eventi da non perdere per bambini e adulti Manca pochissimo a Natale: scopriamo cosa possono fare grandi e piccini a Roma e nei dintorni della capitale, dal Natale a Cinecittà World alle luminarie in città.

A cura di Beatrice Tominic

Babbo Natale che aspetta i bambini a Cinecittà World

Come ogni anno si avvina la magica notte fra la vigilia e la giornata di Natale che attrae grandi e piccini. Molti i festeggiamenti tradizionali in famiglia, con le lunghe tavole apparecchiate e i regali da scartare intorno all'abete addobbato, ma non mancano le occasioni per uscire: villaggi di Babbo Natale, feste a tema e appuntamenti speciali per rendere ancora più interessanti queste festività natalizie.

Natale da Cinema a Cinecittà World: a Natale si entra gratis

Entrata gratuita nel magnifico parco di Cinecittà World che fino a domenica 8 gennaio accoglie bambini e famiglie in un grande Villaggio di Natale. "Per Natale Cinecittà World regala un sogno alle famiglie e alle persone che, magari per motivi economici, non possono permettersi una giornata in un grande parco divertimenti – ha dichiarato l’amministratore delegato Stefano Cigarini – Regaleremo l’ingresso gratuito per il 25 dicembre. È il nostro modo di fare gli auguri e regalare un po’ di gioia a bambini, ragazzi e famiglie in questi anni difficili".

Sono 14 le attrazione a tema natalizio in questo 2022. Si entra dalla Cinecittà Street, vestita a festa e si inaugura la propria permanenza nel parco con il Christmas Show, a cui si affianca il musical “Natale a Cinecittà World” in scena nel grande Teatro1. Si prosegue per i mercatini di Natale e la casa di Babbo Natale, dove si può spedire una letterina verso il Polo Nord o scattarsi una foto ricordo, attraversare un nuovo sentiero di lucine o fare un giro sulla slitta più famosa e magica del mondo. Si chiama I-Fly e permette grazie alla realtà virtuale di vivere l'adrenalina delle montagne russe ad appena 30 centimetri da terra. E, ancora, uno snow park al coperto, l'unico in Italia; il truccabimbi natalizio e lo scivolo di Natal per i più piccini. Per chi, invece, è più legato alle tradizioni, arriva anche il Presepe del Cinema benedetto del Vescovo di Roma Sud con Gesù in mezzo ai supereroi e ai personaggi del cinema e, nella mattinata del 25, si celebra la Santa Messa alle ore 11.30 e a seguire, su richiesta, il pranzo offerto dal parco, come a casa.

Leggi anche Mercatini di Natale 2022 nel Lazio: dove trovarli e quando iniziano

Date e orari: Dal 25 al 29 dicembre e poi dal 2 al 9 gennaio dalle ore 11 alle 18. Per la notte di Capodanno a partire dalle ore 18.

Dove: A Roma, in via Irina Alberti

Costi: Biglietto pomeridiano 15 euro; ridotto per bambini 22 euro; 27 euro per adulti; 40 euro per Capodanno. Gratuito il giorno di Natale.

Santa Severa e il villaggio di Babbo Natale ospitato nel Castello

Natale suggestivo quello che si vive al Castello di Santa Severa, in un luogo da fiabe pronto ad accogliere visitatori e visitatrici dall'8 dicembre all'8 gennaio per una passeggiata magica nelle vie del piccolo borgo illuminate. Giochi creativi, spettacoli circensi e laboratori artistici, ma anche mercatino dell'artigianato e di prodotti locali e natalizi: non mancano, infine, anche esperienze in natura con l'archeotrekking e l'e-bike trekking fra Pyrgi e Macchiatonda o con il maneggio con i pony.

Animazione continuativa e gratuita nella splendida cornice del castello di Santa Severa, dove trascorrere tante giornate di condivisione grazie al progetto promosso dalla Regione Lazio: il castello diventa anche un enorme quadro sul quale vengono proiettate immagini e colori in un lungo viaggio immersivo: all'ingresso del Castello un angelo accoglierà i visitatori e li condurrà lungo un viaggio immaginario, indietro nel tempo e attraverso il mare, guidati dalle stelle come marinai.

Luminarie al Castello di Santa Severa.

Non mancano, come da tradizione, aree ristoro; la casa di Babbo Natale da visitare all'interno del Castello; i mercatini di Natale a cui prenderanno parte anche cento produttori agroalimentari sostenibili e tradizionali delle aree naturali protette e la fabbrica di Cioccolato nella sala degli artisti.

Date e orari: Tutti i giorni dalle ore 10:30 alle ore 19:30 tranne: sabato 24/12/2022 apertura dalle ore 10:30 alle 17:30; domenica 25/12/2022 apertura dalle ore 16:30 alle 19:30; sabato 31/12/2022 apertura dalle ore 10:30 alle 17:30; domenica 01/01/2023 apertura dalle ore 16:30 alle 19:30.

Dove: Nel Castello di Santa Severa.

Costi: Ingresso gratuito.

Musei civici di Roma

Come ogni anno, dal 22 dicembre al 6 gennaio restano aperti anche i musei civici della capitale per la consueta rassegna Natale nei Musei. Confermato quindi l'ingresso a collezioni permanenti e mostre anche in questi giorni di festa. Il biglietto di ingresso, indipendentemente dal giorno seguirà la tariffazione ordinaria, mentre sarà gratuito per i possessori di Mic Card.

Nella giornata di Natale, 25 dicembre, tutti i musei, però, restano chiusi, mentre il 24 e il 31 dicembre saranno aperti Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, e il Museo dell’Ara Pacis dalle 9.30 alle 14.00. Allo stesso modo resteranno aperti il primo gennaio, nella giornata di Capodanno, dalle ore 14 alle 20 i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, il Museo dell’Ara Pacis, il Museo di Roma, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Napoleonico e il Museo di Roma in Trastevere e l’area archeologica del Circo Massimo aperta dalle 10.00 alle 16.00, per un Natale all'insegna della cultura e della voglia di imparare.

Mercatini Natalizi e Villaggi di Babbo Natale

Le occasioni per incontrare Babbo Natale sia per adulti che bambini sono molteplici sia a Roma che nella regione Lazio. Mercatini e bancarelle colorano la capitale con lucine e riscaldano il cuore dei cittadini e cittadine. La capitale torna ad essere animata con la sua calda e magica atmosfera natalizia: quest'anno bancarelle a Trastevere e anche la festa a piazza Navona. Atmosfera natalizia anche a Viterbo, Frosinone e Greccio, in provincia di Rieti, con altri mercatini per acquisti ricordo o regalini last minute. E se si è intenzionati ad un'escursione in questo periodo di feste, approfittando delle ferie dal lavoro e delle scuole chiuse, si può scegliere di intraprendere un viaggio del tempo, con un po' di fortuna innevato, a bordo degli storici treni della Ferrovia dei Parchi, a bordo della Transiberiana d'Italia che attraversa Molise e Abruzzo: le tratte ripartiranno il 27 dicembre e sono previste soste nei paesini dell'Appennino che ospitano mercatini natalizi.

Dal profilo Instagram "Transiberiana d’Italia"

Per chi, invece, non è intenzionato a muoversi dalla capitale l'idea giusta per grandi e piccini è quella di andare a trovare Babbo Natale, nel più grande Villaggio di Natale d'Europa. Si tratta del Christmas World, aperto fino all'8 gennaio e si estende per 30mila metri quadrati nel cuore di Roma, a Villa Borghese.

Luminarie a Roma e dintorni

Affascinanti, come ogni anno, sono le luminarie, visitabili dal pomeriggio fino alla tarda serata. Nella suggestiva cornice del Parco Chigi di Ariccia, come ogni anno, anche nel 2022 è possibile immergersi nel viaggio luminoso che diventa un Parco delle Favole Incantate.

Stupore e magia anche nel cuore di Roma, dove all'Orto Botanico è stato allestito Incanto di Luci all'Orto Botanico, un viaggio sensoriale visitabile fino all'8 gennaio.