Elezioni comunali 2021, oggi si vota: gli orari e chi vince. Affluenza alle 12

Domenica 3 ottobre 2021 i seggi apriranno alle ore 7 e chiuderanno alle 23. Lunedì 4 ottobre 2021, invece, i seggi apriranno alle ore 7 e chiuderanno alle ore 15, quando inizierà lo spoglio dei voti. Per votare tutti i cittadini che ne hanno diritto si devono recare nella propria sezione elettorale, indicata sulla tessera elettorale, con la stessa tessera elettorale e un documento di identità. Come si vota? Gli elettori riceveranno due schede: una con i nomi dei candidati sindaco e delle liste che li appoggiano complessivamente e una con i nomi dei candidati presidente di Municipio e delle liste che li sostengono. Sia per le elezioni comunali sia per quelle di municipio vige la stessa legge elettorale: viene eletto sindaco o presidente di Municipio al primo turno chi dovesse ottenere il 50 per cento più uno dei voti validi. Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire si andrà al ballottaggio tra i due candidati più votati i prossimi 17 e 18 ottobre 2021. Sia per le Comunali sia per l'elezione nei Municipi è consentito il voto disgiunto: si può votare per un candidato sindaco e per una lista che non lo sostiene.