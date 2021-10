L’affluenza alle elezioni di Napoli alle ore 12 è molto bassa A Napoli affluenza alle urne molto bassa per le elezioni comunali 2021: al 10,15%, secondo la prima rilevazione alle ore 12, del Ministero dell’Interno. Nel 2016 alle 12 l’affluenza fu del 15,17%. Mentre nel 2011 fu del 12,15%. Tra in candidati sindaco hanno già votato stamattina Antonio Bassolino e Alessandra Clemente, mentre Gaetano Manfredi e Catello Maresca non votano a Napoli, essendo residenti in altri comuni della provincia.

A Napoli affluenza alle urne molto bassa per le elezioni comunali 2021: al 10,15%, secondo la prima rilevazione alle ore 12, del Ministero dell'Interno. Nel 2016 alle 12 l'affluenza fu del 15,17%. Mentre nel 2011 fu del 12,15%. Rispetto al 2016 ci sono circa 11mila elettori in meno, in quanto la popolazione dei cittadini aventi diritto al voto è diminuita e ci sono anche 2 seggi in meno: 5 anni fa erano 886. Di solito un'affluenza bassa favorisce chi è in vantaggio nei sondaggi elettorali.

Le urne si sono aperte questa mattina, domenica 3 ottobre 2021, negli 884 seggi elettorali a Napoli, per votare il nuovo sindaco di Napoli, i 40 consiglieri al consiglio comunale (scheda azzurra), i presidenti e i consiglieri delle dieci Municipalità (scheda arancione). Le urne resteranno aperte oggi fino alle ore 23. Domani, lunedì 4 ottobre 2021, si voterà, invece, dalle 7 alle 15. Le sedi delle Municipalità resteranno aperte oggi, dalle 7 alle 23, per il rilascio delle tessere elettorali, e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. Il numero totale aventi diritto al voto nel 2021 è di 776.751 cittadini elettori. Sono 32 le liste in corsa al consiglio comunale di Napoli a sostegno di 7 candidati sindaci. Per la carica di primo cittadino corrono, in ordine di sorteggio, Giovanni Moscarella, Catello Maresca, Rossella Solombrino, Gaetano Manfredi, Antonio Bassolino, Matteo Brambilla, Alessandra Clemente. Qui le ultime news sul voto.

Manfredi e Maresca non votano a Napoli

Tra i candidati sindaco hanno già votato stamattina Antonio Bassolino, nel suo seggio elettorale a Posillipo, e Alessandra Clemente, al Vomero. Gaetano Manfredi, candidato sindaco per il centrosinistra, sostenuto da Pd-M5S, e Catello Maresca, candidato civico per il centrodestra, non voteranno a Napoli in quanto residenti in Comuni dell'area metropolitana. L'ex rettore della Federico II ed ex Ministro dell'Università Manfredi, sarà comunque in piazza dei Martiri alle 11, per seguire da vicino la prima giornata del voto. Il pm anticamorra in aspettativa Maresca ha fatto comunque sapere tramite il suo staff che attorno alle 12,30 accompagnerà la sua signora a votare presso il seggio della Scuola Elementare Villanova di via Manzoni 175. Il sindaco di Napoli uscente Luigi de Magistris ha votato alle 8.45 alla scuola Quarati al Vomero prima di partire per la Calabria.