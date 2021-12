A Napoli mille manifesti elettorali abusivi per le Comunali 2021: ora multe fino a 25mila euro Sono 1.074 i manifesti elettorali affissi fuori dagli spazi consentiti per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre a Napoli: il report della Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative Napoli 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Napoli tappezzata di manifesti elettorali abusivi per le ultime Elezioni Comunali del 3-4 ottobre 2021. Sono oltre mille quelli scoperti dalla Polizia Municipale di Napoli durante i mesi della campagna elettorale. Poster e gigantografie fuorilegge con i volti degli aspiranti consiglieri comunali affissi sulle pareti dei palazzi, sulle cabine elettriche, su quelle delle utenze telefoniche, sulle campane della raccolta differenziata dei rifiuti e anche sui tabelloni destinati alle pubblicità. Ovunque, tranne che negli appositi spazi per i manifesti elettorali messi a disposizione dal Comune di Napoli. Ma adesso arrivano le multe che possono arrivare fino a oltre 25mila euro per una affissione fuorilegge.

I controlli sono stati fatti durante tutta la campagna elettorale dagli agenti del Nucleo di Polizia Amministrativa della Polizia Locale di Napoli. Alla fine, sono stati individuati 1.074 manifesti affissi fuori dagli spazi consentiti. Censiti, repertati, le schede inviate alla Prefettura di Napoli che provvederà ad emettere le multe a carico di committenti e degli esecutori che, a secondo della sanzione applicata, vanno da 103 a 25.822,84 euro.

Questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale grazie ad un piano operativo con pattuglie dislocate su tutto il territorio cittadino, per prevenire e reprimere ogni forma di propaganda elettorale abusiva. I controlli sono stati eseguiti dal centro alla periferia e i manifesti abusivi, individuati in diverse zone della città, erano stati prevalentemente affissi su facciate di fabbricati, campane per la raccolta differenziata e sui pannelli pubblicitari destinati alla pubblicità commerciale.