Gaetano Manfredi, per Napoli una giunta di compromesso. E senza giovani

A cura di Ciro Pellegrino

Meglio dirselo subito: la giunta comunale di Gaetano Manfredi non ha quell'alto profilo che ci si attendeva. Che cosa significhi «alto profilo» è presto spiegato: è quel quid che fa di una donna o di un uomo della società civile e della politica cittadina il meglio che la città può offrire. Ammesso, ovviamente, che quel meglio esista e abbia voglia di mettersi in gioco.

Breve analisi della neonata giunta: alcune assessore e assessori nominati dal sindaco Manfredi hanno sicuramente qualità e competenze da offrire, altri sono noti al momento soltanto per la loro storia personale e non per le qualità amministrative, altri ancora sono volti e nomi notissimi della politica nostrana.

Ad esempio di giovani nemmeno l'ombra. Non ci sono i trentenni come a Bologna (Emily Marion Clancy, vicesindaca, 30 anni) e i ventenni Gaia Romani (assessore, 25 anni). «Abbiamo preferito le esperienze» ha spiegato Manfredi, «puntato a persone di esperienza, che hanno già avuto responsabilità amministrative».

Sia chiaro: giovane non significa «di qualità». Basti pensare ad alcuni giovani e pessimi assessori dell'ultima giunta di Luigi De Magistris. Al tempo stesso da un professore universitario, già Rettore della prima Università del Mezzogiorno ci si attendeva una linea di fiducia maggiore nei confronti dei ragazzi che vivono, studiano, lavorano in questa complicata città (ammesso che si possa essere ancora etichettati come giovani a trent'anni).

Quel che emerge in queste prime scelte del prof. è un certo deluchismo, ovvero quella sfiducia complessiva verso tutto ciò che non è pianificazione politica, verso le aperture al mondo giovane, verso il mondo non controllabile da alchimie e giochi di potere.

Altra questione: Manfredi si tiene la delega alla Cultura perché se non avesse fatto il sindaco – lo ha detto lui stesso – gli sarebbe piaciuto fare l'assessore alla Cultura in città. Domanda: avrà il tempo per occuparsene? O le scelte in merito alla politica culturale cittadina finiranno per diventare appannaggio della Regione Campania e delle sue aziende partecipate?

In questi casi si sente spesso dire «lasciatelo lavorare e poi giudicherete». Ecco, ma noi napoletani per aver «lasciato lavorare» il predecessore di Gaetano Manfredi ora ci troviamo con una città sull'orlo di una crisi di nervi (e del dissesto finanziario).

Forse è meglio dirsele subito, le cose, senza pigliarsi collera. E forse è qualcun altro a Palazzo Santa Lucia (anzi, nel Palazzo del Genio Civile di Salerno) a dover lasciar lavorare serenamente il nuovo sindaco di Napoli.