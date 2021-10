Elezioni Comunali, a Napoli urne aperte dalle 7 in 884 seggi. News sul voto Il Comune di Napoli conferma che si sono regolarmente costituiti tutti gli 884 seggi. Urne aperte dalle 7 di oggi per le elezioni comunali 2021. C’è tempo fino alle ore 23 di oggi per votare, mentre domani i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15. Sono stati sostituiti complessivamente 282 Presidenti su 884. In pratica uno su tre ha dato forfait. Rispetto al 2016 11.540 elettori in meno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Urne aperte dalle 7 di oggi a Napoli per le elezioni comunali 2021. Il Comune conferma che si sono regolarmente costituiti tutti gli 884 seggi. C'è tempo fino alle ore 23 di oggi per votare, mentre domani i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15. Si sono concluse nel corso della notte le operazioni di surroga dei Presidenti di seggio che hanno rinunciato alla nomina. Sono stati sostituiti complessivamente 282 Presidenti su 884. In pratica uno su tre ha dato forfait. Il Comune ha attinto alla graduatorie delle sostituzioni dei presidenti di seggio ed ha lanciato anche un nuovo avviso pubblico nella giornata di venerdì, con la possibilità di fare domanda per la candidatura a presidente fino alle 12 di ieri mattina.

Nelle scorse consultazioni elettorali regionali di settembre 2020 le surroghe erano state 250. Le operazioni di voto si sono aperte alle 7 e proseguiranno fino alle 23 di oggi, domenica 3 ottobre. Si voterà anche domani dalle 7 alle 15. Prosegue intanto l’apertura straordinaria delle municipalità per la sostituzione delle tessere elettorali. Oggi, domenica 3 ottobre le Municipalità saranno aperte dalle 7 alle 23 per il rilascio delle tessere elettorali, e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. Il numero totale aventi diritto al voto nel 2021 è di 776.751 cittadini elettori. Leggermente inferiore a quello della scorsa tornata per le elezioni comunali del 2016, che vide la riconferma al ballottaggio del sindaco Luigi De Magistris, di 788.291 elettori. Quindi in totale 11.540 elettori in meno rispetto a 5 anni fa.