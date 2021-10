Elezioni a Milano, i seggi sono aperti dalle 7: alcuni candidati e politici hanno già votato Dalle sette di questa mattina i seggi elettorali sono aperti per permettere ai cittadini milanesi di eleggere il prossimo sindaco della città. Le elezioni stabiliranno anche i componenti del consiglio comunale e municipale, oltre ai presidenti di municipio. Alcuni dei candidati sindaco si sono già recati alle urne questa mattina.

Oggi e domani i milanesi sono chiamati a votare per eleggere il nuovo sindaco della loro città. I candidati sono 13 e alcuni di loro si sono già presentati questa mattina al loro seggio di riferimento, tra questi il sindaco uscente Beppe Sala e il volto del centrodestra Luca Bernardo. Tra i leader dei partiti che hanno votato a Milano, questa mattina c'era quello di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Il candidato del centrosinistra Beppe Sala: Votare è un diritto e un dovere

Il sindaco di Milano al voto (Foto di: La Presse)

Alle 11 il sindaco uscente Beppe Sala, che chiede ai milanesi il rinnovo del suo mandato, ha votato alla sezione 512 del seggio del liceo Parini di via Goito nel capoluogo lombardo. All'uscita dal seggio, il primo cittadino di Milano ha voluto fare un appello al voto ai suoi concittadini: "votare è un diritto e un dovere, cinque anni sono lunghi. È un voto importante. Per cui andiamoci tutti". Ai cronisti chi gli hanno chiesto se Milano riuscirà a rispondere e a superare la bassa affluenza fatta registrare nel 2016, Sala ha risposto: "Difficile dirlo. Per lo meno lo spero, perché quello per il sindaco è un voto importante per i cinque anni che ci aspettano. Di nuovo, consiglio a tutti di andare a votare".

Luca Bernardo al seggio: Il voto è un gesto di libertà

Ha votato poco dopo mezzogiorno e mezzo, alla cabina numero 4 della sezione 373 del seggio della scuola media Angelo Mauri, in zona corso Vercelli, a Milano, il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo. Il volto scelto da Lega, Fd'I e Forza Italia era accompagnato dalla moglie Francesca. Anche per lui un appello al voto ai milanesi: "Tutti vadano a votare – ha detto – È non solo l'augurio, ma la richiesta di tutti noi. Non solo dei candidati, ma della città di Milano perché possa cambiare. È un gesto di libertà, di scegliere chi guiderà la città del futuro, un gesto per dire che Milano c'è".

Tra i politici al voto a Milano anche Berlusconi

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è andato a votare questa mattina al seggio di via Fratelli Ruffini, vicino al Cenacolo vinciano. Ai cronisti che gli hanno chiesto informazioni circa il suo stato di salute ha risposto: "Sto bene"