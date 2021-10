Ballottaggio elezioni Nerviano tra Cozzi e Colombo: gli orari per votare A Nerviano, comune in provincia di Milano, domenica 17 e lunedì 18 ottobre si decreterà il nuovo sindaco: lo scontro è tra Daniela Colombo e Massimo Cozzi, ex primo cittadino. Le urne apriranno domenica alle 7 del mattino e chiuderanno alle 23. Lunedì invece apriranno alle 7 e chiuderanno alle 15 del pomeriggio.

Anche a Nerviano, comune di oltre 16mila abitanti della provincia di Milano, domenica 17 e lunedì 18 ottobre si deciderà per il nuovo sindaco. La battaglia elettorale è tra il primo cittadino uscente Massimo Cozzi e la candidata civica Daniela Colombo. Il primo è sostenuto da Lega-Gin e dalla lista "Con Nerviano". La seconda invece dalle liste "Tutti per Nerviano", "Scossa civica" e "Gente per Nerviano". Entrambi hanno alle spalle una lunga carriera politica.

Chi sono i due candidati che si sfidano

Cozzi, 49enne, è attivo nella Lega dal 1992: dal 1994 al 1999 è stato anche segretario della sezione cittadino. Dopo essere stato consigliere comunale fino al 2016, cinque anni fa è diventato sindaco di Nerviano battendo – sempre al ballottaggio – Sergio Parini. Parini è adesso in lista con Colombo. Daniela Colombo, 62 anni, lavora per una multinazionale. La sua carriera politica inizia nel 2011 quando sostiene Francesco Pompa e poi nel 2016 quando si candida con l'ex sindaco. Nella scorsa tornata elettorale, che poi ha portato al ballottaggio considerato che il comune di Nerviano conta più di 15mila abitanti, Cozzi aveva ottenuto il 39,27 per cento mentre Colombo ha registrato il 30,56 per cento dei voti.

Elezioni 17-18 ottobre: quando apriranno le urne

Domenica 17 le urne saranno aperte alle 7 del mattino e chiuderanno alle 23. Lunedì 18 ottobre apriranno sempre alle 7 del mattino, ma chiuderanno alle 15 del pomeriggio. Già nel tardo pomeriggio si potrebbero avere i primi risultati. Nerviano non sarà l'unico comune del Milanese al voto: anche Cassano D'Adda e Peschiera Borromeo decreteranno il loro primo cittadino negli stessi giorni.