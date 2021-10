Come si vota alle elezioni a Milano: candidati sindaco, disgiunto e municipi Il 3 e 4 ottobre 2021 i milanesi dovranno recarsi ai seggi per eleggere il prossimo sindaco della città. I candidati sono 13 e sulla scheda elettorale è possibile anche il voto disgiunto: si potrà cioè votare un candidato sindaco e una lista a lui non collegata. Per i municipi la tessera elettorale sarà di colore verde.

Da oggi, domenica 3 ottobre, fino a domani, i milanesi potranno votare per eleggere il prossimo sindaco della città. Ci possono però essere degli ultimi dubbi sui candidati sindaco, su come funzioni il voto disgiunto e se sia diverso il voto per i municipi. Cerchiamo quindi di rispondere ad alcune di queste domande, per un voto consapevole.

I candidati sindaco

Chi sono i candidati sindaco? Alle comunali milanesi del 3 e 4 ottobre 2021 sono 13 gli sfidanti per la poltrona di Palazzo Marino. Tra questi figura il sindaco uscente Beppe Sala, volto del centrosinistra, e Luca Bernardo, il pediatra incaricato dal centrodestra di sfidare l'attuale primo cittadino. Per il Movimento Cinque Stelle è in corsa la manager Layla Pavone, tra gli altri anche Gabriele Mariani, ex Pd, Giorgio Goggi, candidato dei socialisti per Milano ed ex assessore della giunta Albertini e Gianluigi Paragone, di Italexit. Mauro Festa è invece il candidato del partito gay, Teodosio De Bonis, quello del movimento 3V, Marco Muggiani del partito comunista italiano, Alessandro Pascale del partito comunista, Bianca Tedone di Potere al Popolo, Bryant Biavaschi di "Milano inizia qui" e Natale Azzaretto del partito comunista dei lavoratori.

Come si vota alle elezioni comunali a Milano

Milano è un comune con più di 15mila abitanti, quindi l'elezione del sindaco avviene per via diretta. Viene quindi eletto al primo turno il candidato che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, che consiste nel 50 per cento più uno. Se nessuno dei candidati dovesse raggiungere l'obiettivo, si arriverà ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. Successivamente verrà quindi eletto sindaco chi ottiene il maggior numero di voti a questo secondo turno. Si compila la scheda elettorale apportando una croce sul candidato sindaco, sul simbolo di una lista preferita (in questo caso il voto andrà al candidato collegato), o facendo due simboli su un candidato sindaco e su una lista. Per poter votare è necessario presentarsi ai seggi con la tessera elettorale e un documento d'identità. Non è necessario il green pass per votare.

Che cos'è il voto disgiunto?

Alle elezioni milanesi del 3 e 4 ottobre 2021 è ammesso anche il voto disgiunto sulla scheda elettorale: si può cioè votare un candidato sindaco e una lista che non è a lui collegata.

Come si vota per i municipi

Per votare i municipi si avrà una scheda elettorale di colore verde. Il voto in questo caso è indirizzato al Municipio dove si trova la propria sezione elettorale. Nei Comuni con una popolazione superiore a 15mila abitanti, come nel caso di Milano, le modalità di voto sono le stesse previste per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale e anche la scheda ha le stesse caratteristiche.