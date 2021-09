Elezioni Milano 2021, ecco la scheda elettorale che i milanesi riceveranno ai seggi Il Comune di Milano ha pubblicato sul proprio sito il fac-simile della scheda elettorale che verrà consegnata ai cittadini i prossimi 3 e 4 ottobre in occasione delle elezioni Comunali per la nomina del nuovo sindaco della città. Tredici i candidati che corrono per il posto da primo cittadini, ventotto le liste che li supportano.

È stata resa nota la scheda elettorale che i cittadini milanesi si troveranno davanti il 3 e il 4 ottobre prossimi tramite la quale dovranno scegliere il nuovo sindaco della città. Colorata di azzurro, è già stata ribattezza la scheda elettorale lenzuolo, considerata l'ampia scelta di candidati (13) tra i quali poter scegliere e le liste che li sostengono (28). Il fac-simile della scheda elettorale, per chiunque volesse prendere confidenza con nomi, simboli e impostazione, può essere visionata e scaricata a questo link.

All'apertura, virtuale, della scheda lenzuolo balzano subito agli occhi le tre colonne in cui sono riassunti i nomi degli sfidanti e i partiti e le liste civiche che li supportano. In alto a sinistra c'è Giorgio Goggi, sorteggiato per primo, sostenuto da Milano Liberale e dai Socialisti di Milano. Il secondo è Natale Azzaretto, candidato del Partito Comunista dei Lavoratori. Subito sotto Gabriele Mariani, uscito dal Pd e supportato dalla Lista Civica Ambientalista e Milano in Comune (dove rientra anche Rifondazione Comunista che ha rinunciato al simbolo per la seconda volta consecutiva dopo il 2016). Terza candidata è Laila Pavone del Movimento 5 stelle che corre da sola. Stesso discorso per Alessandro Pascale, del Partito Comunista fondato da Marco Rizzo, a sua volta uscito, in tempi non sospetti, sia da Rifondazione Comunista che da Comunisti Italiani. Sesto estratto Mauro Festa del Partito Gay, sostenuto solo da una lista. C'è poi Gianluigi Paragone, ex cinque stelle supportato da Paragone Sindaco e Grande Nord.

Si passa poi alla seconda colonna dove si trova Beppe Sala, sindaco uscente e grande favorito, sotto il cui nome ci sono i simboli del Pd, di Milano in Salute, Beppe Sala Sindaco, I Riformisti – Lavoriamo per Milano con Sala, La Sinistra per Sala – Milano Unita, La Milano Radicale con Sala, Europa Verde e Volt – Sala Sindaco. Appena sotto compare l'altro candidato, Teodosio De Bonis, sostenuto 3V – Libertà Verità. Spazio poi allo sfidante numero uno, almeno sulla carta, di Sala: Luca Bernardo. Sotto il nome del candidato del centrodestra compaiono i simboli della Lega, di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Luca Bernardo Sindaco, Milano Popolare di Maurizio Lupi e Partito Liberale Europeo. Infine, Bryant Biavaschi, candidato di Milano Inizia Qui. Nella terza e ultima colonna, dall'alto verso il basso ci sono Marco Muggiani, del Partito Comunista Italiano, e Bianca Tedone, candidata di Potere al Popolo che alle ultime elezioni nazionali si era presentato con lo stesso simbolo ma con un'alleanza che si estendeva anche a Rifondazione Comunista, uscita subito dopo l'esito delle elezioni per contrasti di ideologia interna.