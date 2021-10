Come recuperare la tessera elettorale per votare alle elezioni Comunali a Milano Come recuperare la tessera elettorale per votare alle elezioni Comunali a Milano? Oltre alla sede centrale dell’Anagrafe di via Larga 12 e all’ufficio elettorale di via Messina 52, in ogni Municipio della città almeno una sede anagrafica distaccata resterà aperta anche domani e dopodomani per permettere ai cittadini sprovvisti di avere una nuova tessera elettorale e potersi recare al seggio. Ecco tutte le informazioni utili e gli orari di apertura.

Mancano meno di 24 ore all'apertura dei seggi per le votazioni delle elezioni Comunali di Milano 2021. In totale, sono chiamati a votare 986.972 residenti nel capoluogo di regione, mentre ulteriori 42.260 cittadini Aire (Italiani residenti all'estero) voteranno per corrispondenza. Nello specifico, sono 487.653 uomini e 541.579 donne chiamati a dare la propria preferenza per eleggere il nuovo sindaco di Milano.

Come recuperare la tessera elettorale

Per trovare il proprio seggio di appartenenza, basta andare sul sito del Comune di Milano, cliccare sulla voce "Dove voto?" e, dopo aver inserito l'indirizzo di residenza ed eventualmente anche il numero di tessera elettorale, si saprà dove recarsi. Qualora, invece, non si disponesse della tessera elettorale perché smarrita o completata, è possibile chiederne una nuova nelle sedi dell'Anagrafe oppure all'ufficio elettorale di via Messina 52. Questo, insieme alla sede dell'Anagrafe di via Larga 12, resteranno aperti anche nelle giornate di domani, domenica 3, e dopodomani, lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15, ovvero per tutta la finestra di tempo a disposizione per votare.

Le sedi anagrafiche aperte Municipio per Municipio

Altrimenti, resteranno aperte anche le sedi anagrafiche decentrate che resteranno aperte domenica 3 e lunedì 4 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Ecco dove si trovano per ogni Municipio.

Municipio 2: via Padova 118

Municipio 3: via Sansovino 3

Municipio 4: via Oglio 18

Municipio 5: viale Tibaldi 41 e via Boifava 17

Municipio 6: viale Legioni Romane 54

Municipio 7: piazzale Stovani 3

Municipio 8: piazzale Accursio e via Quarenghi 21

Municipio 9: via Baldinucci 76 e largo De Benedetti