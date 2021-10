Schede elettorali sbagliate nel III Municipio: i cittadini non possono votare Schede elettorali sbagliate nel III Municipio di Roma, dove sono arrivate quelle con i nomi dei candidati del XIV Municicpio e all’apertura dei seggi i cittadini non potevano votare. Caos per la mancanza di presidenti e scrutatori, il Comune di Roma aveva lanciato un appello per sostituzioni last minute.

A cura di Alessia Rabbai

Caos nei seggi elettorali del III Municipio di Roma, dove all'apertura delle due giornate di elezioni amministrative di domenica 3 lunedì 4 ottobre, sono risultate schede sbagliate e non si poteva votare. Nello specifico, come appreso da Fanpage.it, si tratta dei seggi 1762 di via Svevo, Cinquina e Talenti. Le schede elettorali ricevute, invece dei candidati corretti, presentavano quelli in corsa per il XIV Municipio. Un altro problema che si è registrato nella mattinata di oggi, con l'apertura dei seggi e il via al voto è la mancanza di presidenti e scrutatori, ciò è avvenuto in vari municipi della Capitale, con le operazioni di voto che rischiano di subire rallentamenti nell'arco della giornata.

L'appello del Comune di Roma per presidenti di seggio

Per la carenza di presidenti di seggio in viasta delle elezioni il Comune di Roma aveva pubblicato un annuncio sul sito istituzionale, per inviare i cittadini a fare domanda, pronti a sostituire all'ultimo momento che si sarebbe assentato. I cambi last minute servono sia per la prima tornata che per il ballottaggio in programma per il 17 e 18 ottobre. Sono quasi due milioni e mezzo i cittadini che si recheranno alle urne tra oggi e domani, per eleggere il nuovo sindaco della Capitale tra i ventidue in corsa. I quattro candidati preferiti dai romani nei sondaggi, Virginia Raggi, Roberto Gualtieri, Enrico Mihcetti e Carlo Calenda e Roberto Gualtieri si sono già recati presso i seggi elettorali e hanno già votato.